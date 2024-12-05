Исследования специалистов Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе пролили свет на важные факторы, которые могут значительно повлиять на продолжительность жизни. Ученые утверждают, что соблюдение восьми простых правил для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы способно продлить жизнь в среднем на девять лет. Эти выводы были сделаны в результате анализа здоровья более 23 тысяч человек, участвовавших в Национальном обследовании здоровья и питания.

Одним из самых важных факторов является отказ от курения. По данным исследования, некурящие люди, в среднем, живут на 7,4 года дольше, чем те, кто продолжает курить. Важным аспектом также является физическая активность: те, кто ведет активный образ жизни, имеют шанс прожить на 4,6 года дольше по сравнению с теми, кто предпочитает сидячий образ жизни.

Кроме того, соблюдение режима сна также значительно влияет на продолжительность жизни. Люди, которые спят в нормальные для организма часы, живут на 5 лет дольше, чем те, кто либо страдает от бессонницы, либо спит слишком много. Сохранение нормального артериального давления и контроля уровня глюкозы в крови также способствует продлению жизни. Участники с нормальными показателями этих показателей жили на 4,9 года дольше.

Немаловажным фактором является и поддержание здоровой массы тела, а также контроль уровня холестерина в крови. Все эти рекомендации, по мнению ученых, оказывают положительное влияние на продолжительность жизни и способны предотвратить развитие ряда заболеваний, включая болезни сердца и диабет.

По итогам исследования специалисты утверждают, что соблюдение всех восьми рекомендаций может действительно продлить жизнь на целых девять лет. Это является важным напоминанием о том, что здоровый образ жизни — это не только правильное питание и занятия спортом, но и внимание к собственному здоровью в целом.