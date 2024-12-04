Исследователи из Базельского университета выявили связь между метаболическим стеатогепатитом и нарушениями сна. Это заболевание, ранее известное как неалкогольная жировая болезнь печени, связано с обменными нарушениями, часто возникающими из-за малоподвижного образа жизни и лишнего веса. Результаты исследования опубликованы в издании Frontiers in Network Physiology.

Метаболический стеатогепатит становится все более распространенной патологией по всему миру. Болезнь не только увеличивает риск таких состояний, как диабет, хронические болезни почек, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, но также приводит к потере мышечной массы с возрастом. Новые данные ученых добавляют к этому списку нарушения сна, что делает заболевание еще более значимым для изучения.

В исследовании приняли участие 46 пациентов с различными формами метаболического стеатогепатита, а также две контрольные группы здоровых участников. Для анализа использовались клинические обследования и специальные приборы — актографы, которые фиксируют качество сна, физическую активность и температуру тела.

Результаты показали, что пациенты с метаболическим стеатогепатитом просыпались ночью на 55% чаще и оставались в состоянии бодрствования после засыпания на 113% дольше, чем здоровые участники. Более того, такие пациенты чаще и дольше спали днем, что свидетельствует о сбое в суточных ритмах.

Ученые связывают эти нарушения с воздействием нескольких факторов. Среди них — генетическая предрасположенность, ожирение, метаболический синдром и активация иммунной системы, вызванная хроническими воспалительными процессами. Эти механизмы влияют как на работу печени, так и на регуляцию сна, усиливая взаимосвязь между двумя процессами.

Результаты исследования подчеркивают необходимость комплексного подхода к лечению метаболического стеатогепатита. Помимо корректировки диеты и образа жизни, специалисты рекомендуют уделять внимание качеству сна пациентов, поскольку его нарушения могут усугублять течение болезни. Работа ученых дает новые перспективы для разработки методов лечения, способных улучшить не только физическое состояние, но и качество жизни больных.