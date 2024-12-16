Физики и геофизики по всему миру продолжают исследовать загадочное поведение внутреннего ядра Земли.

Последние данные показывают, что оно не только замедляет своё вращение, но и, возможно, меняет форму. Об этом заявил Джон Видейл, геофизик из Университета Южной Калифорнии, анализируя данные за последние несколько десятилетий.

Исследование ядра через землетрясения

Поскольку проникнуть к ядру Земли физически невозможно, учёные используют сейсмические волны, которые распространяются по планете после землетрясений. Эти волны, проходя через внутренние слои Земли, фиксируются на противоположной стороне планеты. Сравнение волновых данных с одинаковых по мощности землетрясений — так называемых дублетов — позволяет выявить изменения в ядре.

На основе анализа сейсмических волн, вызванных землетрясениями на Южных Сандвичевых островах, было установлено, что ядро не только замедлило своё вращение, но и возможно начало менять форму. Некоторые сигнатуры волн указывают на деформацию внешней оболочки ядра, а возможно, и всей его структуры.

Форма ядра: от твёрдого шара до “футбольного мяча”

Согласно данным Видейла, внутреннее ядро может трансформироваться подобно футбольному мячу: где-то его поверхность разбухает, где-то сжимается. Причиной изменений могут быть гравитационное воздействие мантии — внутреннего слоя Земли, — или движение материала во внешнем ядре.

Это подтверждают и более ранние исследования: ещё в 2006 году геофизик Ляньсин Вэнь сообщил, что поверхность ядра может подниматься или опускаться на сотни метров в течение десятилетий.

Вращение ядра и 70-летние циклы

В 2023 году китайские учёные сделали сенсационное открытие: внутреннее ядро не вращается синхронно с планетой. Начиная с 2009 года, оно стало замедляться, а затем начало двигаться в обратном направлении. Эти колебания, по предположениям, являются частью 70-летнего цикла, который также отражается на изменениях геомагнитного поля и продолжительности земных суток.

Остаётся открытым вопрос, могут ли изменения в ядре Земли повлиять на жизнь на её поверхности. По словам Джона Видейла, научных данных пока недостаточно, чтобы делать выводы. Однако он подчеркнул, что подобные исследования крайне важны для понимания внутренних процессов планеты.

«Мы ещё не знаем, повлияют ли эти изменения на что-либо на поверхности. Пока нам предстоит многое узнать», — отметил учёный.

Сяодун Сун, комментируя свои исследования, добавил, что такие изменения не оказывают прямого влияния на жизнь на Земле. Однако он подчеркнул, что знаний о ядре накоплено недостаточно, и дальнейшие исследования необходимы.