Употребление кофе может продлить жизнь почти на два года, утверждают учёные из Университета Коимбры в Португалии. Результаты их исследования, опубликованные в журнале Aging Research Reviews, подчёркивают значительное влияние кофеина и других соединений, содержащихся в напитке, на здоровье человека. Ключевыми открытиями стали данные о способности кофе снижать риски развития таких серьёзных заболеваний, как сердечно-сосудистые и респираторные патологии, инсульт, диабет, некоторые виды рака, деменция и депрессия.

Исследователи провели детальный анализ воздействия более 2000 соединений, присутствующих в кофе. Среди них особое внимание уделялось кофеину и хлорогеновой кислоте, которые обладают мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Эти вещества помогают организму бороться с хроническими заболеваниями и замедлять процессы старения. По их данным, регулярное употребление кофе увеличивает продолжительность жизни в среднем на 1,84 года.

Одним из интересных аспектов стало изучение хлорогеновой кислоты, которая рассматривается как потенциальное средство для лечения посттравматического стрессового расстройства. Она помогает снижать уровень тревожности и справляться с последствиями стресса. Кофеин, в свою очередь, подтвердил свою эффективность в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Учёные также опираются на данные коллег из Университета Джона Хопкинса, согласно которым умеренное потребление кофе способствует снижению смертности от различных причин. Исследования, включившие данные более 500 000 человек, показывают, что как кофе с кофеином, так и его безкофеиновая версия, защищают организм от возрастных заболеваний.

При этом эксперты подчёркивают важность умеренности. Чрезмерное употребление кофе может привести к негативным последствиям для здоровья, поэтому его польза раскрывается только при разумном подходе к потреблению.