Исследование, опубликованное в журнале Nutrition and Diabetes, выявило связь между временем приема пищи и риском развития диабета 2-го типа. Ученые из Открытого университета Каталонии и Колумбийского университета изучили, как поздний ужин влияет на способность организма усваивать глюкозу у людей с избыточным весом и метаболическими нарушениями.

В эксперименте приняли участие 26 человек в возрасте от 50 до 75 лет, страдающих ожирением, преддиабетом или диабетом 2-го типа. Участников разделили на две группы: одна потребляла большую часть калорий до 17:00, а другая — после. Несмотря на одинаковое количество калорий в рационе обеих групп, результаты показали, что у тех, кто съедал более 45% суточной нормы калорий после пяти вечера, наблюдались нарушения в регуляции уровня сахара в крови.

Ученые объясняют это особенностями циркадных ритмов организма. Ночью секреция инсулина снижается, а клетки теряют чувствительность к этому гормону, что затрудняет усвоение глюкозы. Поздний прием пищи может создавать повышенную нагрузку на организм, увеличивая вероятность нарушений углеводного обмена.

Результаты исследования подчеркивают важность соблюдения времени приема пищи. Перенос основных приемов пищи на первую половину дня помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови, особенно для людей с предрасположенностью к диабету. Ученые отмечают, что пищеварительная система работает наиболее эффективно в утренние и дневные часы, когда метаболизм активен, а инсулин действует наиболее эффективно.