Кофе, который долгое время считался просто приятным напитком, сегодня обретает статус настоящего эликсира здоровья. Современные исследования подтверждают: умеренное употребление кофе не только улучшает качество жизни, но и может продлить её. Учёные из Португалии провели масштабный обзор более 50 исследований, охватывающих тысячи участников из разных стран, и пришли к выводу, что регулярное потребление кофе связано со снижением риска множества заболеваний. Пишет “Рязань Онлайн“.

Кофе — это уникальный напиток, содержащий более 2000 биоактивных соединений, многие из которых обладают антиоксидантными свойствами. Среди них главным компонентом является кофеин, известный своим стимулирующим действием. Однако его воздействие выходит далеко за пределы просто бодрящего эффекта.

Согласно исследованию, регулярное употребление кофе способствует:

улучшению работы сердечно-сосудистой системы;

снижению риска инсульта, респираторных заболеваний и некоторых видов рака;

поддержанию когнитивных функций и снижению вероятности развития деменции и депрессии;

укреплению иммунитета и уменьшению воспалительных процессов.

Учёные также установили, что любители кофе могут прожить в среднем на два года дольше. Причём эти дополнительные годы, как показывают данные, проходят в более высоком качестве благодаря снижению риска возрастных заболеваний.

Кофе помогает организму лучше справляться со стрессом, минимизируя его вредное воздействие. Исследователи считают, что черный кофе способен снижать уровень воспаления, что, в свою очередь, уменьшает вероятность развития хронических заболеваний, таких как диабет второго типа или артрит.

Однако важным фактором остаётся умеренность. Оптимальная доза кофе, по данным учёных, составляет 2–3 чашки в день. Чрезмерное употребление может привести к побочным эффектам, таким как тревожность, бессонница или учащённое сердцебиение, что нивелирует положительные свойства напитка.

Важно учитывать, что многие данные в исследованиях основывались на самоотчётах участников. Это может создавать определённые неточности, например, из-за добавления сахара, сливок или ароматизаторов, которые снижают пользу напитка. Кроме того, большинство исследований проводилось среди молодых и средневозрастных людей. Учёные пока не уверены, насколько выводы применимы к пожилым старше 80 лет. Особенно это касается влияния кофе на сердечно-сосудистую систему.

Для тех, кто не пьёт кофе, есть хорошие новости: чай и какао также содержат биоактивные вещества с подобным эффектом. Главное — избегать добавления сахара и насыщенных жиров, которые могут свести на нет положительный эффект напитков.