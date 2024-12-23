Прошедший год принес целый ряд научных открытий, связанных с океанами и их обитателями. Исследователи обнаружили затонувшие корабли, новые виды морских существ и удивительные природные явления. Эти находки не только расширяют наши знания, но и заставляют задуматься о тайнах, скрытых в глубинах мирового океана. Пишет 56orb.ru.

Среди значимых открытий был найден эсминец USS «Стюарт», затонувший в Тихом океане 78 лет назад. Это судно, захваченное японскими войсками во время Второй мировой войны, долгое время оставалось загадкой. Благодаря использованию подводных дронов удалось обнаружить его останки у побережья Калифорнии в заповеднике Корделл-Бэнк.

Еще одно судно, торговый корабль «Арлингтон», затонуло в 1940-х годах в результате шторма. Его обнаружение стало возможным благодаря гидролокатору и дистанционно управляемым подводным аппаратам. Судно, пролежавшее на дне десятилетия, сохранило значительную часть своей структуры.

В 2024 году были описаны новые виды морских существ. У берегов Японии ученые обнаружили морскую звезду Paragonaster hoeimaruae, приспособленную к жизни в песчаных водах. В Красном море была найдена рыба Sueviota aethon, получившая прозвище «сварливый гном гоби» за необычное выражение «лица». Эти открытия позволяют исследовать особенности эволюции морских обитателей.

Значимым стало и обнаружение подводной лодки «Троупер», затонувшей во время секретной миссии в 1943 году. Она была найдена на дне Икарийского моря у берегов Греции. Использование современного оборудования позволило идентифицировать лодку и установить, что она столкнулась с миной.

Ученые открыли самое крупное коралловое образование в мире — колонию Pavona clavus, сформировавшуюся в Тихом океане. Ее размеры поражают: ширина — 34 метра, длина — 32 метра, высота — 6 метров. Это уникальное сообщество можно наблюдать даже из космоса.

Также внимание исследователей привлекла новая акула-призрак Harriotta avia, обитающая у берегов Новой Зеландии. Эта редкая рыба с длинными плавниками и шоколадным окрасом живет на глубине около 2500 метров, что делает ее изучение особенно сложным.

Кроме живых организмов, ученые изучили химические процессы, происходящие в океанах. Было выявлено явление «темного кислорода», связанное с минералами на дне океана, которые функционируют как «геобатареи». Эти находки могут изменить наше представление о зарождении жизни на Земле.

В Японии была открыта ядовитая медуза Santjordia pagesi, обитающая в глубоководной вулканической кальдере. Ее уникальные свойства и среда обитания остаются предметом дальнейшего изучения.

Наконец, исследование горного хребта Салас-и-Гомес у побережья Чили позволило описать более 100 новых видов морских существ. Среди находок — редкие моллюски, рыбы и морские млекопитающие, обитающие в изолированных условиях.