Канадские ученые из Университета Лаваля провели исследование, подтвердившее, что замена рафинированного сахара кленовым сиропом может значительно улучшить здоровье, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляя микробиоту кишечника. Работа опубликована в научном журнале The Journal of Nutrition.

В эксперименте участвовали 42 добровольца в возрасте от 18 до 75 лет с индексом массы тела (ИМТ) от нормы до ожирения III степени. Участники заменяли 5% ежедневного потребления калорий (примерно две столовые ложки) из рафинированного сахара на кленовый сироп или его имитацию на основе сахарозы. Каждый этап исследования длился восемь недель, с четырёхнедельным перерывом между ними, в течение которого участники меняли продукт.

По завершении каждого периода исследователи оценивали изменения в состоянии участников, используя анализы крови, данные о толерантности к глюкозе, липидный профиль, уровень кровяного давления, показатели состава жира и состава микробиоты кишечника. Результаты показали, что употребление чистого кленового сиропа связано с улучшенной восприимчивостью к глюкозе и снижением систолического артериального давления на 2,72 мм рт. ст., что достоверно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Одним из ключевых открытий стала разница в воздействии на жировую ткань. У участников, потреблявших кленовый сироп, наблюдалась значительная потеря висцерального жира, который накапливается в брюшной полости. В то же время группа с подсластителем на основе сахарозы столкнулась с увеличением жировой массы.

Положительное влияние кленового сиропа также отразилось на кишечной микробиоте. В группе, употреблявшей этот продукт, снизился уровень потенциально вредных бактерий, таких как Klebsiella и Bacteroides pectinophilus, и возросло количество полезных микроорганизмов, включая Lactocaseibacillus casei и Clostridium beijerinckii. Эти изменения способствуют укреплению иммунной системы и улучшают общее состояние здоровья.

Таким образом, исследование демонстрирует, что кленовый сироп может стать полезной альтернативой рафинированному сахару для тех, кто стремится к поддержанию здоровья и профилактике хронических заболеваний.