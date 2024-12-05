Исследования ученых из Медицинского колледжа Карвера при Университете Айовы принесли обнадеживающие результаты в борьбе с метастатическим раком поджелудочной железы. Установлено, что добавление высоких доз витамина C к стандартной внутривенной химиотерапии значительно увеличивает продолжительность жизни пациентов, страдающих от этого опасного заболевания. Результаты работы опубликованы в научном журнале Redox Biology.

В ходе исследования ученые проводили эксперименты с добровольцами, больными метастатическим раком поджелудочной железы. В дополнение к традиционному курсу химиотерапии пациентам вводили внутривенно 75 граммов витамина C три раза в неделю. Эти высокие дозы вещества показали свою эффективность: продолжительность жизни пациентов увеличилась в два раза — с восьми до шестнадцати месяцев.

Кроме того, ученые отметили, что витамин C оказывал положительное влияние и на период без прогрессирования заболевания. Этот показатель удвоился — с четырех до шести месяцев. Примечательно, что пациенты, получавшие высокие дозы витамина C, лучше переносили курс лечения, и у них было меньше побочных эффектов, чем у тех, кто получал только химиотерапию.

Доктор Джозеф Каллен, руководитель исследования и профессор хирургии и радиационной онкологии в Университете Айовы, заявил, что такие результаты стали возможными благодаря многолетним исследованиям противораковых свойств витамина C. Он подчеркнул, что это открытие может изменить подход к лечению рака поджелудочной железы, особенно на поздних стадиях заболевания.

Кроме того, специалисты отметили, что витамин C является доступным и хорошо переносимым препаратом, что делает его применение в высоких дозах выгодным и перспективным в клинической практике. В сочетании с химиотерапией он может стать эффективным дополнением к лечению метастатического рака поджелудочной железы, открывая новые возможности для борьбы с этим тяжелым заболеванием.