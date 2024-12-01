Архимандрит Стефан Карульский, известный своими пророчествами, оставил значительное наследие, которое продолжает вдохновлять верующих и интересовать исследователей. Родившись в Сербии в 1922 году, он прошёл непростой путь от агронома до одного из самых почитаемых старцев Афона. Его жизнь была наполнена испытаниями, молитвами и удивительными откровениями.

Во время Второй мировой войны Стефан пережил момент, который он сам считал чудом. Приговорённый к расстрелу, он сумел избежать смерти. Пули, которые должны были его убить, прошли мимо, лишь обжигая рубашку. Старец верил, что в этот момент его спасла Богородица, и именно это событие определило его дальнейший путь к монашескому служению.

В начале 1950-х годов Стефан отправился на Афон, где прожил почти сорок лет в Карулии — уединённом пещерном скиту. В суровых условиях он посвятил себя молитве, изучению Священного Писания и духовному наставничеству. Несмотря на аскетический образ жизни, он принимал паломников со всего мира, делился своей мудростью и видениями.

Стефан Карульский предсказал множество событий, которые сегодня находят отклик. Одним из его самых известных пророчеств является предсказание о глобальной водной стихии, которая должна настигнуть Америку. Он утверждал, что страна окажется в глубокой беде, а миллионы её жителей будут искать спасения в России и Сербии. Старец советовал русским оберегать свои дома, готовясь к наплыву беженцев.

Он также говорил о великом противостоянии между Россией и Америкой, которое завершится “кровавым побоищем”. Однако Россия, по его словам, выйдет победителем. Стефан указывал на 2025 год как на переломный момент, когда начнутся заметные изменения в судьбе человечества.

Особое место в его пророчествах занимала идея “Великого обновления”. Стефан верил, что именно Россия станет центром этого процесса, приведя к восстановлению монархии и объединению народа под руководством царя. Он утверждал, что этот правитель уже родился и проявит себя в самые трудные времена, приводя страну к процветанию.

Жизнь и слова Стефана Карульского остаются важным напоминанием о силе веры и духовной стойкости. Его предсказания продолжают вдохновлять тех, кто ищет ответы на сложные вопросы современности, и придают надежду на лучшее будущее.