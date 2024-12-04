Ученые из Каролинского института и Колумбийского университета сделали важное открытие, установив, что у сердца есть собственная нервная система, которая управляет его сокращениями. Это открытие, опубликованное в журнале Nature Communications, проливает свет на сложные механизмы, которые обеспечивают стабильное сердцебиение.

Руководитель исследования Константинос Ампатзис из Каролинского института в Швеции пояснил, что эта нервная система, которую ученые назвали «мини-мозгом», функционирует подобно тому, как основной мозг регулирует ритмичные процессы в организме, такие как дыхание или движения. Исследователи обнаружили несколько типов нейронов в сердце, каждый из которых выполняет свои задачи. Одна из групп этих нейронов играет ключевую роль в управлении ритмом, выступая в качестве своеобразного водителя сердечных сокращений.

Для изучения нервной сети сердца ученые провели эксперимент на рыбках данио-рерио, широко используемых в биологических исследованиях. С помощью передовых технологий, включая секвенирование РНК отдельных клеток, удалось составить подробную карту нейронной сети сердца. Это позволило лучше понять, как отдельные нейроны взаимодействуют друг с другом и с основным мозгом.

Ампатзис подчеркнул, что следующим этапом исследований станет изучение взаимодействия «мини-мозга» сердца с центральной нервной системой и его реакции на различные условия, такие как физическая нагрузка, стресс и заболевания. Это может открыть новые возможности для медицины.

Полученные данные имеют высокую значимость для разработки новых методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Нарушения в работе нервной сети сердца могут быть причиной различных сердечных расстройств. Глубокое понимание этих процессов позволит создать целевые терапевтические подходы, направленные на восстановление нормального ритма сердца и улучшение его функции.