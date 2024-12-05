Туристический эксперт Олег Алексеев поделился с журналистами своей оценкой текущих тенденций в отдыхе среди россиян. По его словам, предпочтения туристов в значительной степени зависят от их возраста и семейного положения. Семьи с детьми, как правило, выбирают более расслабленные варианты отдыха, часто на побережьях. Морские курорты остаются востребованными, поскольку они предлагают комфортные условия для отдыха с детьми.

Молодежь, в свою очередь, ориентируется на более активные формы туризма. Среди таких направлений особенно популярны пешеходные маршруты, которые дают возможность не только насладиться природой, но и ощутить себя в авантюрной атмосфере. Алексеев отметил, что подобные маршруты становятся все более востребованными на таких российских территориях, как Алтай, Сибирь и Кавказ, где природа не оставляет равнодушным ни одного туриста.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что россияне при выборе направления отдыха все чаще обращают внимание на доступность путешествий. Страны, такие как Китай, Вьетнам, Таиланд, Индонезия и Бали, активно привлекают российских туристов благодаря разнообразию культурных программ и демократичным ценам. В последние годы, отметил Алексеев, отдых на пляже перестал быть основным запросом. Людям стало интереснее погружаться в атмосферу страны, изучать ее культуру и посещать интересные экскурсии. Так, например, в Таиланде популярность приобрели экскурсионные туры, которые включают посещение соседних стран и знакомство с их историческими памятниками и традициями.