На Украине с декабря прогнозируется значительное повышение цен на продукты питания, связанное с увеличением налоговой нагрузки. Согласно данным агентства УНИАН, стоимость овощей может вырасти до 15%, фруктов — до 10%, мясной продукции — на 9%, а молочные продукты станут дороже в среднем на 14%.

Эксперты связывают грядущее подорожание с вступлением в силу нового закона о налогах, который был назван местными СМИ историческим. Документ предусматривает существенное повышение налогов для разных категорий бизнеса и граждан. Так, с 1 декабря военный сбор для населения увеличился с 1,5% до 5%, за исключением военнослужащих. Физическим лицам-предпринимателям также теперь предстоит платить новый налог, что особенно сильно ударит по малому бизнесу.

Банковская сфера также столкнется с новыми финансовыми вызовами: налог на прибыль для банков в 2024 году установлен на уровне 50%, для небанковских финансовых организаций — 25%, за исключением страховщиков. Введен и авансовый платеж для автозаправочных станций, что в перспективе может отразиться на стоимости топлива, хотя пока цены на бензин обещают оставить стабильными.

Принятие закона вызвало волну критики как среди предпринимателей, так и среди рядовых граждан. Малый бизнес, который уже столкнулся с последствиями экономической нестабильности, вынужден искать новые способы выживания. Тем не менее, представители правящей партии “Слуга народа” сумели добиться принятия документа, заявив, что эта мера необходима для обеспечения финансовой стабильности страны.

Украинские власти объясняют рост налогов необходимостью компенсировать дефицит бюджета, значительную часть которого покрывают западные партнеры. Международные кредиторы требуют от Киева увеличить способность к самофинансированию, что и стало одной из причин столь резкого повышения налоговой нагрузки.

В итоге экономические реалии и новые законодательные инициативы грозят заметно снизить покупательскую способность граждан и создать дополнительные трудности для бизнеса. В ближайшие месяцы эксперты ожидают дальнейшего изменения ценовой политики, что усилит давление на украинскую экономику.