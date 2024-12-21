Ситуация с образованием тромбов в сосудах нижних конечностей гораздо более распространена, чем принято считать. Хотя зачастую небольшие тромбы рассасываются самостоятельно и не вызывают серьёзных последствий, в ряде случаев их миграция по кровеносной системе может представлять реальную угрозу для жизни и здоровья. О том, как распознать опасность и что предпринимать, рассказал кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев. Пишет “Российская газета”.

По словам специалиста, небольшие тромбы в венозных сосудах нижних конечностей нередко исчезают без следа. Однако они могут двигаться по сосудам, достигая лёгких. Если размеры тромба невелики, это обычно не вызывает серьёзных проблем. Совсем иначе обстоят дела, если тромб, двигаясь через правое предсердие, попадает в левое. Такая ситуация может обернуться серьёзными последствиями, например, инсультом, если тромб проникнет в сосуды головы.

Крулев привёл случай из своей практики, который иллюстрирует скрытую опасность. Пациентка, 36-летняя женщина, была доставлена в реанимацию с инсультом. До этого она не имела никаких серьёзных проблем со здоровьем, её липидограмма находилась в пределах нормы, а признаки атеросклероза отсутствовали. Однако утром она почувствовала слабость в левой руке и заметила неуверенность в походке. Женщина оперативно вызвала скорую помощь, что позволило вовремя начать лечение.

После проведения эхокардиографии у пациентки выявили открытое овальное окно — дефект межпредсердной перегородки, который зачастую остаётся незамеченным. Несмотря на то, что многие люди с таким диагнозом живут полноценной жизнью, в некоторых случаях это состояние может стать провоцирующим фактором для развития инсульта.

Кардиолог отмечает, что криптогенный инсульт, подобный этому случаю, нередко становится неожиданным диагнозом для пациентов, не имеющих классических факторов риска. Открытое овальное окно присутствует у значительного числа людей, но далеко не всегда вызывает проблемы. Однако, если тромб проникает через этот дефект из одной части сердца в другую, он может попасть в сосуды мозга, что приводит к крайне серьёзным последствиям.

Чтобы минимизировать риски, важно обращать внимание на сигналы организма. Появление слабости в конечностях, нарушения координации, неуверенная походка или внезапное ухудшение самочувствия — это поводы для незамедлительного обращения за медицинской помощью. Вовремя проведённая диагностика, включая эхокардиографию, позволяет выявить потенциально опасные состояния и предотвратить развитие осложнений.