Мандарины — один из главных зимних фруктов, который не только радует вкусом, но и приносит пользу здоровью.

Однако, по словам главного диетолога Минздрава Якутии, кандидата медицинских наук Ульяны Лебедевой, употребление мандаринов требует разумного подхода, особенно для людей с определёнными заболеваниями. Об этом диетолог рассказала журналистам издания “ЯСИА”.

Чем полезны мандарины?

Мандарины являются отличным источником витамина C, который:

Поддерживает иммунную систему в сезон простуд,

Ускоряет регенерацию тканей и синтез коллагена.

Фрукты богаты клетчаткой, нормализующей пищеварение и контролирующей уровень сахара в крови. Содержание калия помогает поддерживать артериальное давление и здоровье сердца, а фолиевая кислота полезна для клеточного деления и нервной системы, особенно у беременных женщин.

Мандарины содержат 85% воды, что помогает поддерживать гидратацию организма зимой. Также в них отсутствуют нитраты, а лимонная кислота нейтрализует вредные соединения, выступая природным «противоядием».

Опасные свойства мандаринов

Несмотря на полезные качества, чрезмерное употребление мандаринов может нанести вред. Безопасной нормой считается 3–4 мандарина в день (около 200–250 граммов).

Группы риска:

Люди с аллергией на цитрусовые. Пациенты с диабетом и нарушением углеводного обмена. В мандаринах содержится много фруктозы, что может вызвать скачок уровня глюкозы в крови. Люди с заболеваниями ЖКТ: гастрит, язва, ГЭРБ. Мандарины стимулируют выработку соляной кислоты, вызывая изжогу и вздутие. Пациенты с болезнями почек. Высокое содержание калия может спровоцировать гиперкалиемию.

Как правильно сочетать мандарины с другими продуктами

Диетолог Ульяна Лебедева рекомендует добавлять мандарины в рацион в сочетании с продуктами, которые усиливают их полезные свойства:

Орехи (миндаль, грецкий): полезные жиры и клетчатка усиливают чувство сытости.

(миндаль, грецкий): полезные жиры и клетчатка усиливают чувство сытости. Зелень (шпинат, петрушка, руккола): вместе с мандаринами образует витаминный салат с антиоксидантами.

(шпинат, петрушка, руккола): вместе с мандаринами образует витаминный салат с антиоксидантами. Морепродукты (креветки, рыба): мандарины помогают усваивать железо из белковой пищи.

(креветки, рыба): мандарины помогают усваивать железо из белковой пищи. Цельнозерновые продукты (овсянка, киноа): обеспечивают организм сложными углеводами и клетчаткой.

Пример блюда: салат из свежей зелени, дольками мандаринов, орехами и оливковым маслом — сбалансированный и вкусный перекус.

Внимание! Не стоит сочетать мандарины с молоком — это может вызвать газообразование из-за взаимодействия кислот и казеина. Также не рекомендуется употреблять мандарины сразу после мясных и рыбных блюд: процесс переваривания будет затруднён.

Мандарины — ценный продукт для здоровья, если соблюдать меру и учитывать индивидуальные особенности организма. Употребляйте их правильно, сочетая с подходящими продуктами, и получайте максимум пользы от этого зимнего фрукта!