Популярность туров на Анталийское побережье Турции в последние дни сохраняется, и несмотря на насыщенность сезона, путешественники могут найти выгодные предложения с вылетом из Москвы. Прямые рейсы в декабре с ценой ниже 30 тысяч рублей на человека делают отдых в Турции доступным для широкого круга туристов.

Одним из самых бюджетных вариантов является тур в трехзвездочный отель Kleopatra Aytur Apart Hotel в Аланье. За шесть ночей с вылетом 11 декабря пара из двух человек заплатит всего 57,8 тысячи рублей, однако следует учитывать, что пакет не включает питание. Для тех, кто ищет более комфортные условия, туры в другие отели также предлагаются по разумной цене. Например, в Semt Luna Beach Hotel в Аланье отдых с полупансионом (завтраки и ужины) обойдется в 58,2 тысячи рублей за двоих.

Не менее интересное предложение – тур в Кемер, где на 7 ночей в Himeros Beach Hotel 3* без питания можно забронировать номер всего за 59,4 тысячи рублей на двоих. Это подходящий вариант для тех, кто предпочитает исследовать местную кухню и культурные достопримечательности, не ограничивая себя отельным меню.

Для тех, кто ищет вариант с системой «все включено», доступны более дорогие, но не менее привлекательные предложения. Например, в четырехзвездочном Sette Serenity Hotel недельный отдых обойдется в 76,6 тысячи рублей для двоих, что составляет менее 40 тысяч рублей на человека. Это предложение включает питание по системе «все включено», что идеально подходит для тех, кто предпочитает не тратить время на выбор ресторанов и кафе.

В целом, несмотря на повышенные цены в праздничный сезон, бюджетные путешественники могут найти недорогие туры, которые предлагают качественный сервис и комфортный отдых на одном из самых популярных курортных побережий Турции.