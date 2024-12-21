В 2024 году рынок смартфонов предложил пользователям множество интересных моделей, сочетающих в себе функциональность, инновации и доступную цену. Эксперты портала Rozetked подготовили топ-10 лучших смартфонов в ценовом диапазоне от 25 до 45 тысяч рублей, каждая из которых способна удовлетворить запросы современных пользователей.

Первое место в рейтинге занял Google Pixel 8a. Устройство отличается компактными размерами и одной из лучших камер в своём сегменте. Смартфон работает на «чистом» Android и гарантирует пользователям семь лет обновлений, что является важным преимуществом для тех, кто ценит долговечность.

Следом идет Nothing Phone (2a). Этот смартфон выделяется не только стильным дизайном с фирменной подсветкой, но и мощными техническими характеристиками. Он оснащен AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, двойной камерой с разрешением 50 Мп, чипом MediaTek Dimensity 7300 Pro и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Третью позицию заняла Motorola Edge 50 Neo. Это устройство можно назвать альтернативой Pixel 8a благодаря «почти чистому» Android с пятью годами обновлений. Устройство имеет экран диагональю 6,4 дюйма, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и функцию беспроводной зарядки, что делает его идеальным для повседневного использования.

На четвёртом месте расположился Samsung Galaxy A55. Этот смартфон предлагает пользователям стильный дизайн, AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и мощный процессор Exynos 1480. Устройство также выделяется наличием трёхкамерного блока с разрешением 50, 12 и 5 Мп, поддержкой eSIM и четырьмя годами гарантированных обновлений Android.

Замыкает пятёрку Tecno Camon 30 Pro 5G, который привлёк внимание благодаря высокочастотному AMOLED-дисплею (144 Гц), мощному чипу MediaTek Dimensity 8200 Ultimate и поддержке быстрой зарядки на 70 Вт. Несмотря на впечатляющие характеристики, модель уступает конкурентам в продолжительности обновлений — заявлено всего два, до Android 16.

В топ-10 также вошли:

Honor 200 — модель с отличным сочетанием цены и функционала, популярная среди пользователей, ищущих надёжный смартфон среднего уровня.

— модель с отличным сочетанием цены и функционала, популярная среди пользователей, ищущих надёжный смартфон среднего уровня. Realme 13+ , который привлекает внимание мощной камерой и высокопроизводительным процессором.

, который привлекает внимание мощной камерой и высокопроизводительным процессором. IQOO Z9 — выбор для любителей игр благодаря мощному графическому процессору и увеличенному объему оперативной памяти.

— выбор для любителей игр благодаря мощному графическому процессору и увеличенному объему оперативной памяти. Poco X6 Pro , известный своей батареей большой емкости и привлекательным ценником.

, известный своей батареей большой емкости и привлекательным ценником. OnePlus Nord CE4 — сбалансированное устройство с хорошими характеристиками и поддержкой быстрой зарядки.

Каждая из этих моделей предлагает уникальный набор функций, позволяя выбрать смартфон в зависимости от потребностей и предпочтений. Независимо от выбора, все устройства из списка демонстрируют отличное соотношение цены и качества, что делает их достойными внимания пользователей в 2024 году.