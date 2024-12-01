Посещение бани, популярного метода расслабления и оздоровления, подходит далеко не всем. Врач-терапевт Виктор Лишин предостерегает, что для людей с определенными заболеваниями баня может не только не принести пользы, но и спровоцировать осложнения.

Особое внимание стоит уделить тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пациенты с гипертонией или варикозным расширением вен могут столкнуться с риском отеков и резких скачков артериального давления из-за высокой температуры и влажности. Для таких людей визиты в баню могут стать серьезным испытанием для сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, противопоказания касаются людей, склонных к тромбозам, особенно если у них диагностирована наследственная тромбофилия. Высокие температуры в парной увеличивают риск образования тромбов, что может привести к угрожающим жизни состояниям. Подобные риски делают посещение бани крайне нежелательным для этой категории.

Пациенты с кожными заболеваниями также должны подходить к выбору банных процедур с осторожностью. При обострении дерматологических проблем горячий пар и влажность могут ухудшить состояние кожи, усилив воспалительные процессы или раздражение.

Особая группа риска — люди с заболеваниями дыхательной системы. Астма, хроническая обструктивная болезнь легких и другие проблемы с легкими могут обостриться под воздействием горячего воздуха. Для таких пациентов баня может стать причиной ухудшения дыхания и общего самочувствия.

Существует мнение, что баня помогает при простудах. Однако врач напоминает, что в самом начале заболевания горячий пар может оказать негативное воздействие. Ослабленный организм хуже справляется с нагрузками, и перегрев может усилить симптомы, затрудняя выздоровление.

Врач подчеркивает, что несмотря на популярность бани как метода укрепления здоровья, важно учитывать индивидуальные особенности организма. Перед посещением парной рекомендуется проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить возможные риски.