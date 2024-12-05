Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила о серьезных рисках употребления даже минимальных доз алкоголя для людей, страдающих циррозом печени и заболеваниями сердца. В интервью “Москве 24” эксперт подчеркнула, что употребление алкоголя в таких случаях может привести к тяжелым осложнениям, вплоть до летального исхода.

По словам Чернышовой, при условии строгого соблюдения врачебных рекомендаций, полного отказа от алкоголя и здорового образа жизни, пациент с циррозом печени может рассчитывать на продолжительную жизнь — до двадцати лет. Однако даже небольшая доза спиртного способна ускорить развитие заболевания и вызвать катастрофические последствия, такие как кровотечения или печеночная недостаточность, что может привести к смерти за короткий срок.

Особое внимание специалист уделила и пациентам с нарушениями сердечного ритма, особенно тем, кто страдает пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Чернышова объяснила, что даже малая порция алкоголя может спровоцировать обострение, вызывая нарушение сердечного ритма, которое, в свою очередь, может привести к смертельному исходу. В таком состоянии организм реагирует на спиртное особенно остро, что увеличивает вероятность фатальных последствий.

Врач настоятельно рекомендует людям с такими заболеваниями полностью исключить алкоголь из своей жизни, строго придерживаться назначенной терапии и следовать принципам здорового образа жизни. Это поможет не только избежать осложнений, но и значительно повысит качество жизни, снижая риски для здоровья.