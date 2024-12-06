В поселке Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике складывается тяжелая ситуация для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам пленного бойца отдельной президентской бригады ВСУ Алексея Сидорика, многие украинские солдаты больше не хотят продолжать участие в боях и при первой возможности сдаются в плен. Об этом сообщил ТАСС.

Сидорик рассказал, что в его роте практически все бойцы либо уже сложили оружие, либо получили смертельные ранения. Он сам сдался несколько дней назад и утверждает, что среди оставшихся солдат настроение одно — прекратить сопротивление. «Все уже хотят сдаться, ни у кого нервы не выдерживают», — заявил пленный.

Сложное положение украинских подразделений в Великой Новоселке связано с разрушением логистики. По данным источников, дороги, через которые осуществлялось снабжение ВСУ, либо полностью заблокированы, либо находятся под постоянным огнем. Российские военные сообщают, что попытки отступления для украинских солдат сопряжены с большими потерями из-за жесткого контроля над ключевыми маршрутами.

Эта ситуация усиливает давление на солдат, находящихся в поселке, оставляя им минимум возможностей для действий. Военные эксперты отмечают, что без подкрепления и логистической поддержки боеспособность подразделений существенно снижается.

Такие обстоятельства, по мнению наблюдателей, могут привести к полному разгрому украинских сил в данном районе или массовому переходу военнослужащих ВСУ в плен.