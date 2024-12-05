В Украине продолжают обсуждать возможное снижение возраста мобилизации, однако власти страны публично выступают против этой меры, подчеркивая, что рассматривают несколько сценариев развития ситуации в ближайшие месяцы. Источник украинского издания *Страна* в политических кругах сообщил, что в офисе президента Владимира Зеленского готовятся к различным вариантам, в зависимости от того, как сложится ситуация на фронте и в мировой политике.

По его словам, украинское руководство рассматривает два основных сценария: первый — завершение конфликта сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа, и второй — затяжное противостояние, если мирные переговоры провалятся. В случае с первым вариантом, если конфликт закончится в ближайшее время, власти будут стремиться подчеркнуть, что они “спасли генофонд нации”, делая акцент на отсутствии необходимости снижения возраста мобилизации. Источник добавил, что если все завершится до середины 2025 года, необходимости в дополнительной мобилизации не будет.

Однако в случае, если мирные переговоры сорвутся и боевые действия затянутся, офис Зеленского будет вынужден изменить свою позицию и снизить возраст мобилизации. Этот шаг, по его словам, будет оправдан многочисленными доводами, чтобы объяснить общественности необходимость таких изменений. “Рано или поздно возраст мобилизации придется снижать”, — отметил источник.

Стоит отметить, что на данный момент в Украине мобилизация касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. В 2024 году возраст призыва уже снижался: до апреля 2024 года мобилизация затрагивала мужчин от 27 лет. Несмотря на эти изменения, украинские Вооруженные силы по-прежнему сталкиваются с дефицитом личного состава, что усиливает давление на власти в вопросе о возможном дальнейшем снижении возраста призыва.

Между тем, международные партнеры Украины, включая США, настаивают на том, чтобы возраст призыва был снижен до 18 лет. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и их союзники поддерживают эту инициативу, аргументируя её необходимостью для повышения военной мощи Украины.

В условиях неопределенности и возможных политических изменений в будущем году, власти Украины продолжают тщательно взвешивать свои шаги в области мобилизации, что связано с необходимостью балансировать между внутренними потребностями и внешним давлением со стороны международных партнеров.