Сладости с детства считаются врагами зубов, и это мнение имеет под собой научную основу. О том, как сахар влияет на здоровье зубов и как минимизировать вред, рассказала стоматолог-терапевт и пародонтолог Ирина Серегина в интервью для «Газеты.Ru».

Специалист пояснила, что причиной появления кариеса становятся бактерии в полости рта. В процессе своей жизнедеятельности они выделяют кислоты, разрушающие зубную эмаль. Основным катализатором этого процесса является сахар, который относится к быстрым углеводам. Эти вещества служат идеальной питательной средой для бактерий, способствуя росту их колоний и увеличению кислотности в полости рта.

Интересно, что сахар содержится не только в очевидных сладостях, таких как конфеты или торты, но и в продуктах, которые мы не всегда ассоциируем с углеводами. Это соусы, хлеб, консервы, овощи и даже молочные продукты. Практически любой прием пищи, содержащий быстрые углеводы, увеличивает риск разрушения эмали и последующего образования кариеса.

Однако Ирина Серегина утверждает, что полностью отказываться от сахара не нужно. Важно соблюдать ряд правил. Например, не стоит употреблять сладости в виде перекуса — лучше совмещать их с основным приемом пищи. Следует избегать таких видов десертов, как леденцы, ириски и нуга. Эти продукты дольше остаются в полости рта, что значительно повышает риск развития кариеса.

Для напитков, содержащих сахар, стоматолог рекомендует использовать трубочку, чтобы минимизировать контакт жидкости с зубами. Но в идеале лучше предпочесть чистую воду и сократить потребление соков и газированных напитков.

Кроме того, важным шагом в профилактике кариеса является корректировка рациона. Он должен быть сбалансированным, с достаточным количеством белков, жиров и углеводов. Не менее важно соблюдать правила гигиены полости рта. Это ежедневная чистка зубов после каждого приема пищи или, как минимум, полоскание рта водой. В арсенале средств ухода за зубами, помимо щетки, обязательно должны быть зубная нить, ершики, ирригатор и ополаскиватель.

Ирина Серегина также подчеркнула необходимость регулярных профилактических визитов к стоматологу. Это позволит своевременно выявить проблемы и подобрать подходящие средства ухода. Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье зубов и минимизировать последствия употребления сладостей.