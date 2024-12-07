Здоровье зубов — важная составляющая общего состояния организма, и даже регулярный уход не всегда может полностью исключить риск развития кариеса. Одним из наиболее эффективных методов профилактики стоматологических заболеваний является герметизация фиссур. Об этом рассказал стоматолог Игорь Блюмкин в интервью aif.ru.

Кариес — это процесс разрушения тканей зуба под воздействием бактерий. Эти микроорганизмы образуются в зубных бляшках, где накапливаются остатки пищи, особенно сахаров. В процессе жизнедеятельности бактерии выделяют кислоты, которые разрушают эмаль — защитный слой зуба. Если этот процесс вовремя не остановить, возникают кариозные полости, требующие лечения.

Особую опасность для зубов представляют фиссуры — природные борозды и углубления на жевательной поверхности зубов. В этих местах скапливаются налет и остатки пищи, что делает их благоприятной средой для развития бактерий. Поскольку такие зоны часто труднодоступны для качественной чистки щеткой, риск кариеса здесь особенно высок.

Герметизация фиссур заключается в нанесении на их поверхность специального защитного состава. Этот материал заполняет углубления и создает барьер, предотвращающий накопление бактерий и остатков пищи. Метод особенно эффективен для профилактики кариеса у детей, чьи зубы еще не полностью укреплены, но может быть полезен и взрослым.

Игорь Блюмкин отмечает, что герметизация — это простой и безболезненный процесс, который значительно снижает риск развития кариеса. Процедура не требует специальной подготовки и может быть выполнена во время планового визита к стоматологу. Она занимает всего несколько минут, но обеспечивает надежную защиту зубов на долгие годы.

Регулярное посещение стоматолога, наряду с герметизацией фиссур, помогает сохранить здоровье зубов и избежать серьезных проблем. Важно помнить, что даже при качественном уходе за полостью рта дополнительная профилактика кариеса остается актуальной для каждого.