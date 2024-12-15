АвтоВАЗ совместно с тольяттинской компанией «Альтернативные топливные системы» (АТС) представил новую битопливную модификацию Lada Vesta CNG, работающую на метане. На выставке «Комтранс-24» был показан демонстрационный образец – кросс-универсал Vesta Cross в максимальной комплектации Techno. Автомобиль оснащен двигателем объемом 1.8 литра и вариаторной коробкой передач. Разработка направлена на повышение экономичности и снижение затрат на топливо, что делает модель особенно привлекательной для корпоративных клиентов и частных покупателей. Пишет Motor.ru.

Главным новшеством Vesta CNG стали 90-литровые газовые баллоны, размещенные в подполье багажника, вместо запасного колеса. При этом сохранен стандартный 55-литровый бензобак, что обеспечивает комбинированное использование топлива. На метане автомобиль может проехать до 250 километров, а совокупный запас хода превышает 1000 километров. Авто запускается на бензине и автоматически переключается на газ после прогрева двигателя.

Серийное производство новой модели стартует в первом квартале 2025 года. АвтоВАЗ рассчитывает продать не менее 1500 таких автомобилей в первый год выпуска. Планируется использовать итальянское газовое оборудование, так как пока не удалось найти подходящие аналоги из Китая. Газовые баллоны, напротив, будут закупаться у китайских производителей.

Стоимость новой версии CNG будет лишь незначительно выше бензиновой модели: базовая комплектация с механической коробкой передач обойдется покупателям примерно в 1,6 миллиона рублей, а модификация с вариатором – в 2,25 миллиона рублей. По данным компании, использование метана позволяет сократить расходы на топливо более чем в три раза по сравнению с бензиновыми моделями, что делает автомобиль выгодным решением для частных поездок и коммерческого использования.

До рестайлинга битопливные Lada Vesta CNG выпускались преимущественно в кузове седан с базовой комплектацией, что сделало их популярными среди таксопарков. С переходом на производство кросс-универсалов в топовых версиях модель станет доступной для более широкой аудитории.