Американская баскетболистка Кейтлин Кларк, признанная журналом Time спортсменкой 2024 года, привлекла внимание своим эффектным выходом на светском ужине в Нью-Йорке.

22-летняя спортсменка появилась в черном платье люксового бренда Prada с глубоким декольте. Дизайн изделия был дополнен украшенными драгоценными камнями лямками в виде цветов, что добавило элегантности её образу.

Стилисты завершили образ Кларк аккуратной укладкой с ровным пробором и собранными волосами, а визажисты сделали макияж в нюдовых тонах, подчеркнув естественную красоту баскетболистки.

Достижения Кларк и её влияние на баскетбол

Кейтлин Кларк завоевала мировую известность благодаря своим рекордам в женском баскетболе NCAA Division 1. В феврале она установила новый рекорд по количеству набранных очков, превзойдя достижения легендарного Пита Маравича. Её игра между командами Айовы и Южной Каролины собрала 18,9 миллиона зрителей, став вторым по популярности женским спортивным событием за пределами Олимпийских игр в истории США. Это событие обогнало по зрительской аудитории даже финалы НБА и Мировой серии 2024 года.

На профессиональной арене Кларк установила рекорды WNBA по количеству передач в одном сезоне и в одной игре. Её матч на финале регулярного сезона установил новый рекорд посещаемости — 20 711 человек.

Кларк не только переписала историю женского баскетбола, но и способствовала росту популярности WNBA. Лига привлекла более 54 миллионов уникальных зрителей в сезоне 2024 года, а общая посещаемость выросла на 48%, достигнув рекордных показателей за два десятилетия. Домашние матчи её команды, «Лихорадка» (Fever), стали настолько популярными, что были перенесены на арены НБА и НХЛ, чтобы вместить всех желающих.

Баскетболистка также подписала исторический контракт с Nike на 28 миллионов долларов, став самой высокооплачиваемой женской спортсменкой в истории баскетбола.

Кейтлин Кларк не только восхищает публику своими рекордами и игрой, но и становится настоящим культурным феноменом. Её стиль, достижения и влияние на спорт делают её одной из самых значимых фигур в мире спорта в 2024 году.