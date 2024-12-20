Кислотный рефлюкс — неприятное состояние, с которым сталкивается значительное число людей. Это жгучее ощущение в груди, известное как изжога, возникает, когда содержимое желудка, включая кислоту, попадает обратно в пищевод. Хотя единичные эпизоды рефлюкса не вызывают серьёзных опасений, регулярное повторение может привести к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), требующей медицинского вмешательства. Пишет “Рязань онлайн“.

Гастроэнтеролог из Manhattan Gastroenterology Майкл Шопис отмечает, что в норме нижний пищеводный сфинктер — мышца, разделяющая желудок и пищевод, — должен оставаться закрытым после прохождения пищи. Однако, если эта мышца ослаблена или остаётся расслабленной слишком долго, кислота возвращается обратно, вызывая раздражение пищевода. Постоянное воздействие кислоты может привести к воспалению (эзофагиту), образованию рубцовой ткани, затрудняющей глотание, или даже развитию пищевода Барретта — предракового состояния.

Причины возникновения кислотного рефлюкса разнообразны. Среди основных факторов выделяют определённые продукты, особенности образа жизни и анатомические проблемы. Диетолог Шерил Муссатто подчёркивает, что жирная и острая пища, цитрусовые, шоколад, кофе, алкоголь и газированные напитки входят в список продуктов, провоцирующих изжогу. Также обильные трапезы, перекусы перед сном и ношение тесной одежды повышают вероятность возникновения рефлюкса.

Некоторые медицинские препараты, включая блокаторы кальциевых каналов и нестероидные противовоспалительные средства, могут усугублять симптомы. Повышенное давление на желудок, вызванное беременностью или грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, также способствует развитию рефлюкса.

Характерные симптомы кислотного рефлюкса включают:

ощущение жжения в груди после еды (изжога);

горький или кислый привкус во рту;

затруднённое глотание, тошноту;

осиплость голоса, особенно заметную утром.

При хроническом течении рефлюкс может нанести серьёзный вред организму. Постоянное воздействие кислоты способно разрушать зубную эмаль, способствовать развитию кариеса, провоцировать язвы и увеличивать риск рака пищевода.

Для предотвращения кислотного рефлюкса специалисты рекомендуют внести изменения в питание и образ жизни. Полезные рекомендации включают:

Ведение пищевого дневника. Это поможет определить продукты, вызывающие изжогу, и исключить их из рациона.

Это поможет определить продукты, вызывающие изжогу, и исключить их из рациона. Тщательное пережёвывание пищи. Это облегчает её переваривание и снижает нагрузку на желудок.

Это облегчает её переваривание и снижает нагрузку на желудок. Контроль порций. Меньшие приёмы пищи уменьшают вероятность обратного выброса кислоты.

Меньшие приёмы пищи уменьшают вероятность обратного выброса кислоты. Избегание еды перед сном. Ужинать следует за 2-3 часа до сна, чтобы дать желудку время переварить пищу.

Ужинать следует за 2-3 часа до сна, чтобы дать желудку время переварить пищу. Сохранение вертикального положения после еды. Это помогает избежать рефлюкса.

Это помогает избежать рефлюкса. Отказ от тесной одежды. Она может оказывать давление на желудок.

Она может оказывать давление на желудок. Поддержание физической активности и нормального веса. Это снижает риск повышения давления на желудок.

Если симптомы сохраняются, усиливаются или сопровождаются тревожными признаками, такими как потеря веса, кровотечение или сильная боль, важно обратиться к врачу. Раннее выявление и корректное лечение помогут избежать серьёзных осложнений и улучшить качество жизни.