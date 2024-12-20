Кислотный рефлюкс — неприятное состояние, с которым сталкивается значительное число людей. Это жгучее ощущение в груди, известное как изжога, возникает, когда содержимое желудка, включая кислоту, попадает обратно в пищевод. Хотя единичные эпизоды рефлюкса не вызывают серьёзных опасений, регулярное повторение может привести к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), требующей медицинского вмешательства. Пишет “Рязань онлайн“.
Гастроэнтеролог из Manhattan Gastroenterology Майкл Шопис отмечает, что в норме нижний пищеводный сфинктер — мышца, разделяющая желудок и пищевод, — должен оставаться закрытым после прохождения пищи. Однако, если эта мышца ослаблена или остаётся расслабленной слишком долго, кислота возвращается обратно, вызывая раздражение пищевода. Постоянное воздействие кислоты может привести к воспалению (эзофагиту), образованию рубцовой ткани, затрудняющей глотание, или даже развитию пищевода Барретта — предракового состояния.
Причины возникновения кислотного рефлюкса разнообразны. Среди основных факторов выделяют определённые продукты, особенности образа жизни и анатомические проблемы. Диетолог Шерил Муссатто подчёркивает, что жирная и острая пища, цитрусовые, шоколад, кофе, алкоголь и газированные напитки входят в список продуктов, провоцирующих изжогу. Также обильные трапезы, перекусы перед сном и ношение тесной одежды повышают вероятность возникновения рефлюкса.
Некоторые медицинские препараты, включая блокаторы кальциевых каналов и нестероидные противовоспалительные средства, могут усугублять симптомы. Повышенное давление на желудок, вызванное беременностью или грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, также способствует развитию рефлюкса.
Характерные симптомы кислотного рефлюкса включают:
- ощущение жжения в груди после еды (изжога);
- горький или кислый привкус во рту;
- затруднённое глотание, тошноту;
- осиплость голоса, особенно заметную утром.
При хроническом течении рефлюкс может нанести серьёзный вред организму. Постоянное воздействие кислоты способно разрушать зубную эмаль, способствовать развитию кариеса, провоцировать язвы и увеличивать риск рака пищевода.
Для предотвращения кислотного рефлюкса специалисты рекомендуют внести изменения в питание и образ жизни. Полезные рекомендации включают:
- Ведение пищевого дневника. Это поможет определить продукты, вызывающие изжогу, и исключить их из рациона.
- Тщательное пережёвывание пищи. Это облегчает её переваривание и снижает нагрузку на желудок.
- Контроль порций. Меньшие приёмы пищи уменьшают вероятность обратного выброса кислоты.
- Избегание еды перед сном. Ужинать следует за 2-3 часа до сна, чтобы дать желудку время переварить пищу.
- Сохранение вертикального положения после еды. Это помогает избежать рефлюкса.
- Отказ от тесной одежды. Она может оказывать давление на желудок.
- Поддержание физической активности и нормального веса. Это снижает риск повышения давления на желудок.
Если симптомы сохраняются, усиливаются или сопровождаются тревожными признаками, такими как потеря веса, кровотечение или сильная боль, важно обратиться к врачу. Раннее выявление и корректное лечение помогут избежать серьёзных осложнений и улучшить качество жизни.