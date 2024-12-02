Бруксизм, проявляющийся в виде скрежета зубами по ночам, может быть связан как с эмоциональным напряжением, так и с заболеваниями нервной системы. По словам врача-сомнолога Софии Черкасовой, это явление возникает из-за чрезмерного напряжения жевательных мышц, которые отвечают за пережевывание пищи. Такое напряжение может приводить к неприятным звукам, которые напоминают скрежет по школьной доске.

Проблема бруксизма особенно остро ощущается, если это происходит регулярно. Это приводит к повреждению зубов и височно-нижнечелюстного сустава. Одной из основных причин является стресс, вызывающий избыточное мышечное напряжение. Также существует версия, что скрежет зубами может быть связан с активностью паразитов в организме. Однако, как подчеркивает Черкасова, это скорее исключение. Иногда определенные кишечные простейшие могут снижать уровень витаминов группы В, что влияет на работу нервной системы и может вызывать напряжение в челюсти.

Еще одной причиной бруксизма могут стать заболевания центральной нервной системы. Хотя связь с болезнью Паркинсона не является обязательной, патологические процессы в головном мозге повышают вероятность возникновения этого явления. Также частым фактором является патология зубочелюстной системы, например, неправильное смыкание зубов или их отсутствие. В таких случаях челюсть пытается найти удобное положение, что приводит к нарушению.

Бруксизм может сопровождаться болями в височно-нижнечелюстном суставе или головными болями, а также дискомфортом при жевании. Одним из способов профилактики являются упражнения для жевательных мышц, например, осознанное удерживание челюстей в положении, когда они не смыкаются полностью. Лечение также может включать инъекции ботулотоксина, которые помогают снять избыточное напряжение мышц в большинстве случаев.

Иногда бруксизм исчезает сам по себе, особенно у детей. Черкасова отметила, что дети, находясь под сильной нервной нагрузкой в период активного познания мира, часто страдают этой проблемой, но с возрастом она проходит. Взрослым, однако, стоит уделять внимание симптомам и при необходимости обращаться к специалистам, чтобы избежать осложнений и обеспечить комфортный сон.