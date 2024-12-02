Швейцарские учёные сделали значительный шаг в области нейрореабилитации, доказав эффективность глубоких электростимуляций гипоталамуса для восстановления двигательных функций у пациентов с травмами спинного мозга. Исследование, проведённое в Центре изучения нейродегенеративных расстройств, показало удивительные результаты: уже после первых сеансов пациенты начали чувствовать свои конечности, а в дальнейшем восстановили контроль над движением.

Методика, ранее успешно применяемая для лечения болезни Паркинсона, открыла новые горизонты в нейрологии. По данным исследователей, гипоталамус играет ключевую роль в восстановительных процессах организма, регулируя нейронные цепи, ответственные за моторные функции. Участники эксперимента не только смогли ощутить свои ноги, но и восстановили способность подниматься по лестнице без дополнительной поддержки. Примечательно, что эффект оказался длительным и сохранялся даже после завершения курса лечения.

Исследователи подчёркивают, что гипоталамус отвечает за адаптацию организма после травм позвоночника, регулируя скорость восстановления. Это открытие может перевернуть подходы к реабилитации пациентов с повреждениями спинного мозга, сделав их лечение более результативным.

Пока методика находится на этапе клинических испытаний, но учёные уверены, что её внедрение в практику позволит многим людям с тяжёлыми травмами вернуть качество жизни. Работа швейцарских специалистов открывает перспективы для разработки новых технологий, направленных на полное восстановление двигательных функций у пациентов с повреждениями нервной системы.