Морозильная камера может стать настоящей находкой для тех, кто хочет сэкономить время и деньги, а также иметь под рукой продукты для любых кулинарных экспериментов. Шеф-повара делятся рекомендациями, как лучше использовать замороженные продукты, чтобы обеспечить удобство и разнообразие в приготовлении блюд. Пишет “rznonline.ru“.

Замороженные продукты — это не только способ упростить процесс готовки, но и возможность круглый год наслаждаться сезонными ингредиентами. Кроме того, их покупка оптом помогает существенно снизить расходы. Например, замороженные ягоды стоят дешевле свежих, особенно в зимний период, но при этом они сохраняют все полезные свойства благодаря технологии быстрой заморозки. Это касается и овощей, которые не требуют дополнительной обработки: вымытые, очищенные и нарезанные, они готовы к использованию.

Шеф-повара отмечают, что некоторые замороженные продукты даже превосходят свежие. Например, горошек, быстро подвергнутый заморозке, сохраняет свою сладость лучше, чем свежий, поскольку в свежем продукте сахар быстро превращается в крахмал. Шеф Марко Канора из Нью-Йорка использует горошек для приготовления простого гарнира, смешивая его с обжаренным луком и специями. Эдамаме также заслуживает внимания. Шеф Джонни Санчес из Лос-Анджелеса подчеркивает, что этот продукт универсален и идеально подходит для жарки или свежих салатов. Его коллега Асаф Маоз предлагает готовить эдамаме с курицей, специями и лимоном, создавая насыщенное блюдо с восточным акцентом.

Замороженные белковые продукты, такие как курица, говядина и морепродукты, также пользуются популярностью. Креветки, например, считаются отличным выбором для быстрых и изысканных блюд. Шеф Мэри Пэйн Моран отмечает, что они легко размораживаются и добавляют нотку элегантности даже в самые простые рецепты.

Для любителей выпечки в морозильнике всегда должно быть место для слоеного теста. Французский кондитер Таня Нганган советует использовать его для создания как сладких, так и соленых блюд. От быстрых закусок с сыром до изысканных десертов — замороженное тесто позволяет воплощать любые идеи без лишних усилий.