Тахикардия — это учащённое сердцебиение, которое может быть как нормальной физиологической реакцией организма, так и признаком серьёзных патологий. На основе оригинальной статьи издания “Блокнот“, разберёмся, как отличить безопасную тахикардию от опасной, что её вызывает и как с ней справиться.
Физиологическая тахикардия — естественное состояние, когда пульс учащается в ответ на физическую нагрузку, стресс, опасность или даже положительные эмоции. Также она возникает при повышенной температуре тела.
Патологическая тахикардия связана с заболеваниями сердца или других органов и требует особого внимания.
Нормальный пульс и как его измерить
Вопреки распространённому мнению, нормальный пульс составляет не ровно 60 ударов в минуту, а 60–90 ударов в состоянии покоя. У спортсменов пульс может опускаться до 45–50 ударов, а во сне у здорового человека он замедляется.
Как правильно измерить пульс:
- Используйте электронный тонометр, который покажет не только давление, но и частоту сердечных сокращений.
- Перед измерением расслабьтесь и посидите 3–4 минуты в покое.
Если пульс регулярно превышает 100 ударов в минуту в состоянии покоя, стоит обратиться к кардиологу. При пульсе, сопровождающемся головокружением или потерей сознания, нужно вызвать скорую помощь.
Почему пульс зашкаливает: шесть основных причин
- Проблемы с щитовидной железой
Гипертиреоз (повышенная функция щитовидной железы) вызывает учащение пульса. Нужно сдать анализы на ТТГ, Т3 и Т4 и обратиться к эндокринологу.
- Побочные эффекты от лекарств
Некоторые препараты вызывают тахикардию как побочное действие. Проконсультируйтесь с врачом для коррекции лечения.
- Кофе и энергетики
Чрезмерное употребление кофеина может вызвать сердцебиение. Уменьшите количество кофе, чая и энергетических напитков.
- Малоподвижный образ жизни
Гиподинамия ослабляет сердце. Регулярная физическая активность, такая как ходьба с широким шагом, скандинавская ходьба или плавание, поможет нормализовать пульс.
- Эмоциональные перегрузки и стрессы
Хронический стресс и тревожность заставляют сердце работать быстрее. Помогут расслабляющие практики: массаж, йога, травяные чаи (валериана, мелисса, пустырник).
- Лишний вес
Избыточный вес и большой живот нагружают сердце, вызывая тахикардию. Сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки помогут стабилизировать пульс.
Что делать при высоком пульсе
- Избегайте кофеина и других стимуляторов.
- Постепенно увеличивайте физическую активность.
- Следите за весом и питанием.
- Используйте травяные чаи: валериана, мелисса и пустырник помогут снизить стресс.
- Контролируйте уровень стресса: прогулки, медитации и консультации с психологом помогут справиться с эмоциональным напряжением.
Важно: народные средства можно использовать только после консультации с врачом.
Когда обращаться к врачу
Если пульс остаётся высоким несмотря на изменения образа жизни, необходима консультация кардиолога. В редких случаях может потребоваться медикаментозное лечение для контроля частоты сердечных сокращений.
Помните: самолечение может быть опасно. Следуйте рекомендациям врача и поддерживайте здоровый образ жизни, чтобы сердце работало в нормальном ритме!