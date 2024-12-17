Тахикардия — это учащённое сердцебиение, которое может быть как нормальной физиологической реакцией организма, так и признаком серьёзных патологий. На основе оригинальной статьи издания “Блокнот“, разберёмся, как отличить безопасную тахикардию от опасной, что её вызывает и как с ней справиться.

Физиологическая тахикардия — естественное состояние, когда пульс учащается в ответ на физическую нагрузку, стресс, опасность или даже положительные эмоции. Также она возникает при повышенной температуре тела.

Патологическая тахикардия связана с заболеваниями сердца или других органов и требует особого внимания.

Нормальный пульс и как его измерить

Вопреки распространённому мнению, нормальный пульс составляет не ровно 60 ударов в минуту, а 60–90 ударов в состоянии покоя. У спортсменов пульс может опускаться до 45–50 ударов, а во сне у здорового человека он замедляется.

Как правильно измерить пульс:

Используйте электронный тонометр, который покажет не только давление, но и частоту сердечных сокращений.

Перед измерением расслабьтесь и посидите 3–4 минуты в покое.

Если пульс регулярно превышает 100 ударов в минуту в состоянии покоя, стоит обратиться к кардиологу. При пульсе, сопровождающемся головокружением или потерей сознания, нужно вызвать скорую помощь.

Почему пульс зашкаливает: шесть основных причин

Проблемы с щитовидной железой

Гипертиреоз (повышенная функция щитовидной железы) вызывает учащение пульса. Нужно сдать анализы на ТТГ, Т3 и Т4 и обратиться к эндокринологу. Побочные эффекты от лекарств

Некоторые препараты вызывают тахикардию как побочное действие. Проконсультируйтесь с врачом для коррекции лечения. Кофе и энергетики

Чрезмерное употребление кофеина может вызвать сердцебиение. Уменьшите количество кофе, чая и энергетических напитков. Малоподвижный образ жизни

Гиподинамия ослабляет сердце. Регулярная физическая активность, такая как ходьба с широким шагом, скандинавская ходьба или плавание, поможет нормализовать пульс. Эмоциональные перегрузки и стрессы

Хронический стресс и тревожность заставляют сердце работать быстрее. Помогут расслабляющие практики: массаж, йога, травяные чаи (валериана, мелисса, пустырник). Лишний вес

Избыточный вес и большой живот нагружают сердце, вызывая тахикардию. Сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки помогут стабилизировать пульс.

Что делать при высоком пульсе

Избегайте кофеина и других стимуляторов.

Постепенно увеличивайте физическую активность.

Следите за весом и питанием.

Используйте травяные чаи : валериана, мелисса и пустырник помогут снизить стресс.

: валериана, мелисса и пустырник помогут снизить стресс. Контролируйте уровень стресса: прогулки, медитации и консультации с психологом помогут справиться с эмоциональным напряжением.

Важно: народные средства можно использовать только после консультации с врачом.

Когда обращаться к врачу

Если пульс остаётся высоким несмотря на изменения образа жизни, необходима консультация кардиолога. В редких случаях может потребоваться медикаментозное лечение для контроля частоты сердечных сокращений.

Помните: самолечение может быть опасно. Следуйте рекомендациям врача и поддерживайте здоровый образ жизни, чтобы сердце работало в нормальном ритме!