Сбербанк продолжает расширять функциональность своих цифровых сервисов, предлагая клиентам новые возможности для упрощения повседневной жизни. На Domclick Digital Forum первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев рассказал о планах банка внедрить инновационные услуги, которые уже в ближайшем будущем станут доступны в мобильном приложении.

Одной из ключевых новинок станет раздел «пространство для жизни», который появится в интерфейсе приложения. Этот функционал предоставит доступ к широкому спектру некоммерческих сервисов, включая помощь в вопросах недвижимости, покупку билетов на мероприятия, услуги по доставке продуктов и другие возможности. Разработка направлена на создание удобной экосистемы, которая будет полезна не только для ежедневных задач, но и для решения более сложных вопросов.

Кроме того, особое внимание банк уделяет потребностям автолюбителей. В ближайшее время Сбер планирует предложить специализированные платежные сервисы, ориентированные на удобство и безопасность операций, связанных с использованием автомобилей. По словам Царева, акцент сделан на интуитивно понятных и легко осваиваемых технологиях, которые обеспечат клиентам комфортный доступ к услугам без лишних усилий.

Сбербанк продолжает активно работать над созданием цифровой экосистемы, объединяющей различные сферы жизни пользователей. Такие инициативы не только повышают удобство, но и подчеркивают стремление банка идти в ногу с современными трендами, адаптируя услуги под запросы клиентов. Внедрение новшеств станет очередным шагом на пути к реализации стратегии полного цифрового комфорта.