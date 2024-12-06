Российские туристы, отдыхавшие на Кубе, столкнулись с неожиданной проблемой – невидимая армия песчаных мух или мошек атакует отдыхающих на пляжах и в отелях. Зуд, раздражение и испорченное впечатление от отпуска стали главными темами обсуждения в соцсетях и на форумах. Некоторые туристы даже делились фотографиями следов укусов и жаловались на ощущение, что их буквально «съели заживо».

Местное издание Ciber Cuba со ссылкой на российские источники сообщает, что насекомые проявляют особую активность в вечерние часы, особенно вблизи воды или на открытых террасах. Первоначально укусы остаются незаметными, но спустя несколько часов возникает сильный зуд, а на коже появляются покраснения. Антигистаминные препараты помогают далеко не всем.

Директор агентства Caribbean Club Лада Попело объясняет, что подобные ситуации — сезонное явление. Песчаные мошки активны в период дождей, который длится с мая по ноябрь. Она советует туристам не паниковать, а использовать репелленты и успокаивающие мази, такие как «Фенистил», чтобы минимизировать дискомфорт. Попело также подчеркнула, что укусы не представляют опасности, если у пострадавших нет сильной аллергической реакции.

Туроператоры, в свою очередь, призывают не драматизировать ситуацию. По словам Алексана Мкртчяна из сети агентств «Розовый слон», из десятков тысяч российских туристов, посетивших Кубу, серьезные жалобы на укусы поступили лишь от единичных клиентов. «На фоне таких сложностей, как перебои с электричеством, нехватка топлива и низкое качество питания в отелях, мошки кажутся незначительной проблемой», — отметил он.

Эти комментарии звучат на фоне других серьезных проблем, с которыми сталкивается Куба. Осенью страна пережила масштабный энергетический кризис: ТЭЦ Антонио Гутьераса вышла из строя, что привело к отключению Национальной электроэнергетической системы. Президент Кубы Мигель Диас-Канель связал это с ужесточением санкций США, которые осложнили импорт топлива и других жизненно необходимых ресурсов.

Несмотря на трудности, интерес россиян к Кубе не угасает. За первые восемь месяцев 2024 года остров посетили 133 тысячи российских туристов, что на 125% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Россия уверенно занимает третье место среди стран, отправляющих туристов на Кубу, уступая только Канаде и Португалии.

Таким образом, даже с появлением назойливых насекомых и других сложностей, Куба продолжает оставаться одним из главных направлений для отдыхающих из России.