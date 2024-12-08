Избранный президент США Дональд Трамп, которому исполнилось 78 лет, неоднократно попадал в центр внимания из-за своих пищевых предпочтений. Его любовь к фастфуду, стейкам и газировке стала почти легендарной, несмотря на попытки супруги Мелании убедить его перейти на более здоровое питание. Однако эксперты считают, что такой рацион может нанести серьезный вред здоровью даже человеку с крепкой генетикой.

Инна Пичугина, главный внештатный диетолог Минздрава Московской области, в беседе с журналистами отметила, что обилие насыщенных жиров в рационе, характерное для Дональда Трампа, значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и даже рака. По ее словам, для поддержания здоровья будущему президенту следовало бы включить в ежедневное меню больше ненасыщенных жиров, которые содержатся в морской рыбе, растительных маслах и семенах. Также важно добавить достаточное количество белка из таких продуктов, как птица, яйца и кисломолочные изделия, и увеличить долю овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, богатых клетчаткой.

Эксперт рекомендовала Трампу ограничить употребление красного мяса, соленых продуктов, колбас, чипсов и сахара. В то же время она подчеркнула необходимость физических нагрузок, чтобы количество потребляемой пищи соответствовало энергетическим затратам организма.

Старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, эндокринолог Зухра Павлова, считает, что Трампу в какой-то степени повезло с генетикой. Однако она предупредила, что метаболически здоровое ожирение, которое позволяет долго поддерживать нормальные показатели, может внезапно привести к серьезному ухудшению состояния. Павлова также отметила, что для сохранения здоровья Трамп мог бы оставить свой любимый фастфуд, но ограничить его потребление до одного дня в неделю.

Особое внимание она обратила на необходимость отказаться от обильного употребления газированных напитков. По мнению врача, это поможет не только продлить жизнь, но и избежать когнитивных нарушений, связанных с деменцией.