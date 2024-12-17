Российские учёные из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи представили революционный метод борьбы с онкологией — персонифицированные мРНК-вакцины, которые могут эффективно активировать иммунную систему для уничтожения опухолевых клеток.

Новая разработка уже продемонстрировала свою эффективность на моделях с меланомой у мышей и может стать настоящим прорывом в медицине.

Почему мРНК-вакцины эффективны против рака?

Ключевая особенность мРНК-вакцин заключается в их высокой специфичности. В отличие от традиционной химиотерапии, которая разрушает как опухолевые, так и здоровые клетки, мРНК-вакцина «обучает» иммунную систему распознавать и уничтожать только аномальные клетки.

Как это работает:

У пациента берут образец опухоли, содержащий уникальные мутации опухолевых клеток. С помощью искусственного интеллекта из генетической информации отбираются неоантигены — маркёры, которые станут «мишенями» для иммунной системы. Созданный препарат на основе мРНК вводится пациенту и «программирует» иммунные клетки атаковать только раковые клетки, не затрагивая здоровые ткани.

Таким образом, вакцина активирует локальные иммунные реакции, уничтожая остаточные опухоли и предотвращая метастазы.

Прорывные результаты на моделях

На этапе доклинических испытаний мРНК-препараты показали высокую эффективность на мышах с меланомой. В течение месяца учёные наблюдали значительное снижение размера опухолей у тех животных, которые получили препарат, кодирующий неоантигены. Уже через две недели иммунная система мышей формировала мощный противоопухолевый ответ.

Александр Гинцбург, директор Центра Гамалеи, отметил важность этого достижения, подчеркнув, что мРНК-платформа открывает новые перспективы для персонализированной терапии онкологических заболеваний.

Новая технология мРНК-вакцин уже доказала свою эффективность во время пандемии COVID-19 и была удостоена Нобелевской премии по физиологии и медицине. Теперь этот метод выходит на новый уровень в борьбе с раком.

Клинические испытания на людях планируется начать осенью 2025 года. Учёные надеются, что новая терапия позволит добиться длительной ремиссии и значительно повысит качество жизни пациентов.

Мы живём в удивительное время, когда научные открытия, казавшиеся фантастикой, становятся реальностью. Российская наука делает уверенный шаг к победе над одним из самых страшных заболеваний современности — и это действительно даёт надежду на светлое будущее.