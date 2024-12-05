Исследования ученых из Сеченовского университета выявили новые аспекты взаимодействия психики и физического состояния человека. В ходе эксперимента с участием более ста человек возрастом от 18 до 70 лет было доказано, что эмоциональные потрясения могут напрямую влиять на развитие хронических заболеваний. Несмотря на то, что многие из нас воспринимают стресс и боль как нечто несвязанное, результаты работы специалистов показали, что душевная боль может со временем трансформироваться в физическую.

Основные факторы, способствующие появлению хронической боли, разнообразны. В список попали как внешние воздействия, такие как неудобная обувь или травмы, так и эмоциональные переживания — потеря близких, стресс, депрессия или последствия тяжелых болезней. Среди участников эксперимента наиболее часто хронические болевые синдромы возникали после утраты близкого человека — у 26% участников. Перенесенная болезнь или травма стали причиной проблем со здоровьем у 20%, а 18% участников испытывали боли на фоне сильного стресса.

Не меньшее значение имеют психологические травмы, связанные с насилием — как физическим, так и сексуальным. Они также могли привести к развитию хронической боли у 16% людей. Важной причиной стало и продолжительное наблюдение за болезнью родственника, что затруднило процесс восстановления, — у 15% участников. Меньше всего случаев хронической боли возникало у тех, кто пережил тяжелые роды (3%). 7% респондентов не смогли назвать конкретную психологическую причину своих болевых ощущений.

Ученые также выявили связь между длительным нервным истощением и появлением хронических болей. Стресс, накапливающийся в организме на протяжении долгого времени (до двух лет), оказывает значительное влияние на состояние здоровья. По словам психиатра Дмитрия Петелина, люди, склонные к тревожности и неврозам, особенно подвержены подобным реакциям. У них стресс проявляется не только в виде боли, но и в виде бессилия, бессонницы, ухудшения аппетита, головокружений и кожного зуда.

Однако в некоторых случаях боль может возникать почти сразу после психотравмирующего события. Это особенно характерно для ситуаций, когда яркий стресс (например, трагедия или утрата) вызывает болезненные ощущения буквально через несколько недель. Петелин подчеркивает, что в таких случаях острая боль быстро переходит в хроническую форму.

Основной вывод ученых: стресс — это не просто психологическое явление, но и мощный фактор, влияющий на физическое состояние. Если такие симптомы игнорировать, это может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем. Поэтому важно своевременно обращать внимание на свое эмоциональное состояние и не оставлять стресс без внимания.