Российские туристы начинают осваивать новое направление для отдыха в Египте. На этот раз речь идет не о привычных курортах Хургады или Шарм-эль-Шейха, а о малоизвестных местах на средиземноморском побережье. Эти курорты, такие как Аламейн, уже успели получить неофициальное название «египетские Мальдивы» благодаря белоснежным пляжам и кристально чистой воде.

Ранее эти места были популярны преимущественно среди местных жителей. Однако ситуация изменилась: туристические компании начали предлагать россиянам туры на эти курорты. Как сообщает портал «Турпром», стоимость недельного отдыха на двоих с перелетом начинается от 220 тысяч рублей. Однако добираться до нового направления придется с пересадкой в Анталье, что может создать определенные неудобства для путешественников.

Пляжный отдых на северном побережье Египта можно легко совместить с экскурсиями. Благодаря удачному расположению курортов, туристам предоставляется возможность посетить такие знаковые города, как Александрия и Каир. Это делает поездку не только расслабляющей, но и познавательной.