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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip опубликовал рейтинг городов России с самыми высоко оцененными отелями.

Туристы, путешествовавшие в 2024 году, отметили лучшими гостиницы Калининграда, присвоив им средний балл 9,29 из 10. Это позволило городу возглавить список.

Топ-10 российских городов с лучшими отелями

  1. Калининград — 9,29
  2. Эсто-Садок — 9,15
  3. Зеленоградск — 9,10
  4. Смоленск — 8,97
  5. Псков — 8,95
  6. Ижевск — 8,91
  7. Великий Новгород — 8,90
  8. Ставрополь — 8,89
  9. Владикавказ — 8,84
  10. Пятигорск — 8,76

Лучшие отели за границей

В международном рейтинге лидером стал Самарканд с оценкой 8,91. За ним следуют Тбилиси (8,88) и Белград (8,79).

Также в список вошли Бишкек, Ереван, Ташкент, Батуми, Минск, Убуд и Нячанг.

Популярные бюджетные направления на Новый год

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  • Астрахань, Рязань, Москва, Санкт-Петербург, Казань
  • Города Золотого кольца: Ярославль, Владимир, Кострома
  • Тула, Тверь, Нижний Новгород, Владикавказ

Калининград, кроме того, стал местом с лучшими условиями размещения, что подчеркивает его статус не только как культурного центра, но и как одного из самых комфортных туристических городов России.

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