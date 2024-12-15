Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip опубликовал рейтинг городов России с самыми высоко оцененными отелями.
Туристы, путешествовавшие в 2024 году, отметили лучшими гостиницы Калининграда, присвоив им средний балл 9,29 из 10. Это позволило городу возглавить список.
Топ-10 российских городов с лучшими отелями
- Калининград — 9,29
- Эсто-Садок — 9,15
- Зеленоградск — 9,10
- Смоленск — 8,97
- Псков — 8,95
- Ижевск — 8,91
- Великий Новгород — 8,90
- Ставрополь — 8,89
- Владикавказ — 8,84
- Пятигорск — 8,76
Лучшие отели за границей
В международном рейтинге лидером стал Самарканд с оценкой 8,91. За ним следуют Тбилиси (8,88) и Белград (8,79).
Также в список вошли Бишкек, Ереван, Ташкент, Батуми, Минск, Убуд и Нячанг.
Популярные бюджетные направления на Новый год
Национальный туроператор Алеан выделил наиболее доступные направления для новогодних каникул. Короткие туры на двоих с празднованием новогодней ночи можно найти в пределах 30 тысяч рублей. Среди таких городов:
- Астрахань, Рязань, Москва, Санкт-Петербург, Казань
- Города Золотого кольца: Ярославль, Владимир, Кострома
- Тула, Тверь, Нижний Новгород, Владикавказ
Калининград, кроме того, стал местом с лучшими условиями размещения, что подчеркивает его статус не только как культурного центра, но и как одного из самых комфортных туристических городов России.