После недавних протестов и ограничений подачи электроэнергии в Абхазии российские туристы рассказали о своих впечатлениях от отдыха в республике. Несмотря на сложную обстановку, связанной с отключениями света, большинство отдыхающих отметили, что эти проблемы практически не повлияли на их пребывание.

Инна, одна из туристок, посетивших Абхазию, поделилась своим опытом. По ее словам, местные жители проявляли доброжелательность и всегда были готовы помочь.

“Люди здесь открытые и отзывчивые. Они не только подсказывали дорогу, но и вступали в дружеские беседы, что создавало приятное впечатление от отдыха”, — рассказала она в интервью РБК.

Отключения электричества, по словам Инны, не стали серьезным препятствием. Персонал кафе и других заведений быстро адаптировался, используя генераторы, благодаря чему работа продолжалась в привычном режиме. “Никакого напряжения или недовольства я не заметила”, — отметила туристка.

Похожее мнение высказала Маргарита Шмырина, отдыхавшая в Новом Афоне. Она рассказала, что график отключений был четко обозначен и длился всего несколько часов в день — обычно с 16:00 до 18:00 и ночью, с 4:00 до 6:00.

“Это абсолютно не доставляло неудобств, все кафе и магазины продолжали работу, создавая комфортные условия для отдыхающих”, — заявила Маргарита.

Анна, еще одна туристка, посетившая Абхазию вместе с мужем, подчеркнула, что курорты остаются популярными среди россиян. По ее словам, в республике наблюдается оживленная атмосфера, несмотря на трудности с энергоснабжением.

“Количество отдыхающих показывает, что Абхазия остается привлекательным направлением для путешествий, а спокойная обстановка на курортах позволяет расслабиться и наслаждаться отдыхом”, — добавила она.

Таким образом, несмотря на временные проблемы с энергоснабжением, Абхазия продолжает принимать туристов, предлагая им гостеприимство и возможность насладиться красотой республики. Слаженная работа местных жителей и бизнеса помогает минимизировать неудобства, сохраняя для гостей атмосферу уюта и комфорта.