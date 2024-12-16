Роспотребнадзор назвал напитки, которые помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Среди них — зеленый чай, томатный и свекольный соки. Эксперты объяснили, как каждый из них влияет на организм.

Зеленый чай

Зеленый чай — это богатый источник антиоксидантов, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Он помогает регулировать артериальное давление и снижать уровень холестерина.

Однако специалисты рекомендуют ограничить потребление зелёного чая тремя чашками в день из-за содержащегося в нём кофеина.

Томатный сок

Томатный сок содержит витамины и микроэлементы, которые способствуют снижению артериального давления и уровня холестерина.

Регулярное употребление этого напитка помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает общее состояние организма.

Свекольный сок

Свекольный сок полезен для сосудов благодаря содержащимся в свекле нитритам, которые расширяют сосуды и способствуют снижению давления.

Этот напиток особенно полезен людям с гипертонией и тем, кто хочет укрепить сердечно-сосудистую систему.

Роспотребнадзор напоминает о важности сбалансированного рациона для поддержания здоровья. Умеренное употребление этих напитков может стать частью здорового образа жизни и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала о вреде сливочного масла для здоровья из-за высокого содержания природных трансжиров, которые могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.