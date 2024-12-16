Роспотребнадзор назвал напитки, которые помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Среди них — зеленый чай, томатный и свекольный соки. Эксперты объяснили, как каждый из них влияет на организм.
Зеленый чай
Зеленый чай — это богатый источник антиоксидантов, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Он помогает регулировать артериальное давление и снижать уровень холестерина.
Однако специалисты рекомендуют ограничить потребление зелёного чая тремя чашками в день из-за содержащегося в нём кофеина.
Томатный сок
Томатный сок содержит витамины и микроэлементы, которые способствуют снижению артериального давления и уровня холестерина.
Регулярное употребление этого напитка помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает общее состояние организма.
Свекольный сок
Свекольный сок полезен для сосудов благодаря содержащимся в свекле нитритам, которые расширяют сосуды и способствуют снижению давления.
Этот напиток особенно полезен людям с гипертонией и тем, кто хочет укрепить сердечно-сосудистую систему.
Роспотребнадзор напоминает о важности сбалансированного рациона для поддержания здоровья. Умеренное употребление этих напитков может стать частью здорового образа жизни и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала о вреде сливочного масла для здоровья из-за высокого содержания природных трансжиров, которые могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.