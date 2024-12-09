Хроническое воспаление, которое может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, нередко провоцируется неправильным питанием. Об этом рассказала врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ирина Баранова, поделившись советами о том, как снизить риск таких заболеваний.

Эксперт подчеркнула, что некоторые продукты содержат вещества, которые действуют как триггеры воспалительных процессов в организме. Среди них особенно опасны искусственные жиры, содержащиеся в маргарине, фастфуде и промышленной выпечке. Они способствуют повышению уровня «плохого» холестерина, что, в свою очередь, вызывает воспаление сосудов и увеличивает вероятность сердечно-сосудистых осложнений.

Также врач отметила вред жареных блюд. При термической обработке на высоких температурах в пище образуются трансжиры и другие вещества, негативно влияющие на здоровье.

Сахар, особенно в избытке, также может вызывать воспаление. Резкие скачки уровня глюкозы в крови создают дополнительную нагрузку на организм, способствуя развитию хронических заболеваний.

Для минимизации рисков Баранова советует исключить из рациона продукты с трансжирами, заменив их полезными альтернативами. В качестве источников полезных жиров она рекомендует орехи, оливковое масло и авокадо. Эти продукты способствуют снижению уровня воспаления и благотворно влияют на общее состояние организма.

Специалист добавила, что ключ к здоровью сердечно-сосудистой системы — это не только сбалансированное питание, но и умеренные физические нагрузки, достаточное потребление воды и отказ от вредных привычек.