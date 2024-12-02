Президент Украины Владимир Зеленский объявил о возможности использования так называемой “президентской тысячи” гривен для поддержки оборонных нужд страны. Об этом глава государства сообщил в своем официальном Telegram-канале, подчеркнув, что средства можно перевести через специальные волонтерские фонды.

По словам Зеленского, программа, направленная на поддержку граждан, уже вызвала значительный интерес. В первый день работы заявки на получение выплаты подали более 2,1 миллиона человек, включая полмиллиона родителей, оформивших выплаты на детей.

Президент уточнил, что средства предоставляются для оплаты украинских товаров и услуг, таких как коммунальные платежи, покупка лекарств, железнодорожные билеты, а также приобретение книг местного производства. При этом возможность направить часть этих денег на поддержку сил обороны страны стала одной из ключевых опций программы.

Ранее было объявлено, что инициатива выплатить по тысяче гривен каждому украинцу связана с подготовкой к зимнему периоду и отопительному сезону. Сумма составляет эквивалент порядка 2343 рублей и предназначена для частичной компенсации расходов граждан в условиях сложной экономической ситуации.