Развитие генетики и появление технологий клонирования живых организмов открывают перед человечеством беспрецедентные возможности, но одновременно поднимают серьезные этические вопросы. О том, как Русская Православная Церковь относится к этим научным достижениям, рассказал настоятель Храма Святой Троицы в Перми протоиерей Андрей Антонов. Его комментарий был опубликован изданием «Новосвят».

Отец Андрей подчеркнул, что Церковь не выступает против научного прогресса, признавая важность научных открытий для улучшения качества жизни. «Генетика может приносить пользу, например, в лечении наследственных заболеваний. Однако любые вмешательства в геном человека, особенно на стадии эмбриона, вызывают серьезные опасения», — отметил священник.

С точки зрения Русской Православной Церкви, жизнь человека начинается с момента зачатия, и любые манипуляции с эмбрионом, приводящие к его уничтожению, рассматриваются как тяжкий грех. «Мы говорим об уничтожении уникальной человеческой жизни, которую нельзя заменить или воспроизвести», — пояснил он.

Особое беспокойство вызывает перспектива клонирования человека. Протоиерей Андрей считает, что эта практика идет вразрез с Божественным замыслом. «Каждый человек уникален, создан по образу и подобию Божьему. Клонирование же делает из человека объект, превращая его в продукт биотехнологий, что лишает его индивидуальности», — подчеркнул он.

Не менее тревожной для Церкви является идея евгеники — селекции людей по определенным признакам. Попытки создать «идеального» человека, по мнению священника, угрожают правам и достоинству людей, не соответствующих этим искусственно созданным стандартам. «Это ведет к дискриминации, социальной несправедливости и унижению человеческого достоинства», — предостерег отец Андрей.

В заключение священник отметил, что любые научные открытия требуют осторожности и глубокого осмысления их последствий. «Наука должна служить благу человечества, а не становиться инструментом разрушения его основ. Все технологические достижения должны быть подчинены высокому принципу ответственности перед Богом, обществом и будущими поколениями», — резюмировал он.