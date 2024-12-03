Капуста — не только популярный продукт на столах россиян, но и настоящий кладезь полезных свойств. В очередном выпуске программы “Жить здорово!” на Первом канале ведущие рассказали о том, как этот овощ помогает сохранить здоровье и укрепить организм.

Кардиолог Герман Гандельман подчеркнул, что капуста может стать союзником в борьбе за здоровые сосуды. Она способствует повышению уровня “хорошего” холестерина и предотвращает образование холестериновых бляшек. Включив капусту в рацион, можно сохранить сосуды “гладкими”, что снижает риск инфарктов и инсультов.

Зелёные листья капусты оказывают положительное влияние на обменные процессы в организме. Употребление этого овоща помогает вывести излишки жидкости из клеток, что полезно для борьбы с отёками. Ещё одним важным достоинством капусты является её низкая калорийность, благодаря чему она становится незаменимым компонентом для тех, кто следит за весом.

Особое внимание в программе уделили квашеной капусте. Этот продукт обладает уникальными свойствами очищать кишечник, устраняя гнилостные процессы и дисбактериоз. Учёные утверждают, что регулярное употребление квашеной капусты может даже играть роль в профилактике онкологических заболеваний.

Однако важно выбирать качественный продукт. Созревший кочан должен быть плотным, без повреждений и неприятного запаха. Мягкая головка или наличие пятен могут свидетельствовать о недозрелости или начале гниения.

Капуста остаётся универсальным продуктом, подходящим для разных блюд и способов приготовления. Она не только обогащает рацион, но и поддерживает здоровье, а её доступность делает её незаменимым элементом в питании многих семей.