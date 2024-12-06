Недавнее исследование британских ученых показало, что определенные диетические привычки могут снизить риск развития ревматоидного артрита, однако это открытие не обошлось без неожиданных выводов. Как выяснили специалисты, умеренное употребление пива или вина также может оказать положительное влияние на предотвращение этого заболевания, передает Newsweek.

Ревматоидный артрит является аутоиммунным заболеванием, которое вызывает боль, отечность и скованность в суставах, чаще всего поражая руки, запястья и колени. В некоторых случаях болезнь приводит к серьезным деформациям суставов и снижению качества жизни. Считается, что воспалительные процессы в организме играют ключевую роль в развитии артрита, поэтому специалисты уделяют большое внимание влиянию рациона на этот недуг.

По данным исследования, включающего анализ данных почти 3 миллионов человек, регулярное употребление жирной рыбы (например, лосося или скумбрии), овощей, цельнозерновых продуктов и злаков связано с уменьшением вероятности развития ревматоидного артрита. Также благотворное влияние оказывает витамин D, который содержится в молоке, яйцах, грибах и обогащенных продуктах.

Однако наиболее интересный вывод касается употребления алкоголя. Исследователи обнаружили, что одна пинта слабого пива или бокал вина в неделю могут снизить риск развития артрита примерно на 10%. В то же время употребление четырех и более пинт пива или эквивалентного количества алкоголя, напротив, связано с увеличением риска. Это открытие подчеркивает важность умеренности, поскольку чрезмерное употребление спиртного оказывает противоположное действие.

Ученые также выявили небольшую связь между повышенным риском артрита и потреблением кофе и чая. Несмотря на то, что этот риск остается низким, специалисты отмечают, что дополнительные исследования помогут лучше понять механизмы влияния этих напитков на организм.

Эпидемиолог-диетолог Джанет Кейд, одна из авторов исследования, подчеркивает, что соблюдение сбалансированной диеты, богатой полезными продуктами, может стать эффективным способом снижения риска ревматоидного артрита. Также она отметила, что наблюдательные исследования, связывающие умеренное употребление алкоголя с пользой для здоровья, должны учитывать возможные искажения, вызванные поведением участников, которые отказываются от алкоголя по медицинским показаниям.

Профессор Кейд добавила, что требуется дальнейшая работа для точного определения механизмов, которые позволяют продуктам питания оказывать положительное влияние на здоровье. Это поможет разработать индивидуальные рекомендации для людей, подверженных риску развития аутоиммунных заболеваний.