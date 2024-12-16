Известная провидица Макария, обладавшая даром исцеления и предсказания, еще при жизни предупреждала о событиях, которые, по ее словам, должны произойти с Россией в ближайшем будущем.

Ее слова о судьбе страны вызывают интерес и в наши дни.

Угроза с Востока

По словам старицы, России стоит остерегаться Китая. Она предупреждала, что из-за неправильных решений страна может потерять значительную часть своей территории. Макария говорила, что в таком случае «придется по колено погрузиться в кровь».

Эти слова воспринимаются как призыв к осторожности и обдуманности в отношениях с соседними государствами.

Светлое будущее под покровительством Господа

Несмотря на возможные трудности, Макария уверяла, что Россию ждет светлое будущее. «За Россией Господь», — говорила провидица, добавляя, что правда всегда остается за праведниками, которые следуют за верой. Старица считала, что вера и духовность — главные опоры для народа в трудные времена.

До самой своей смерти Макария принимала паломников, молящих о помощи и исцелении. Ее слова о необходимости не терять веру в Бога находят отклик у тех, кто ищет утешения в предсказаниях. Ее пророчества напоминают, что будущее страны зависит от её народа и его духовных ориентиров.

Макария оставила после себя множество предсказаний, которые продолжают обсуждаться, вдохновляя одних и вызывая споры у других. Но её главный посыл — сохранение веры и надежды — остаётся актуальным и сегодня.