В конце ноября внимание привлекла новая российская ракета «Орешник», применение которой подтвердил президент Владимир Путин. Удар по объектам в Днепре показал, что боевые блоки ракеты поражают цели не благодаря взрывчатым веществам, а за счет кинетической энергии. Этот подход, ранее не использовавшийся в такой роли, привел к серьезным разрушениям укрепленных объектов, включая подземные конструкции.

Особенностью «Орешника» стало использование гиперзвуковой скорости для поражения целей. По словам президента, боевые блоки ракеты достигают скорости 10 Махов, что эквивалентно 2,5–3 км/с. Такая энергия позволяет проникать через слои грунта и бетон, разрушая даже укрепленные объекты на глубине нескольких этажей. Это делает «Орешник» уникальным оружием, способным уничтожать цели с высокой точностью.

Военный эксперт Михаил Ходаренок отметил, что до сих пор ракеты большой дальности не применялись для сугубо кинетических ударов. Он подчеркнул, что такая задача требует высоких технологий, включая точное наведение и защиту боевых блоков от воздействия атмосферы. Это сложная инженерная задача, которую, по его словам, российские разработчики сумели решить.

Кинетическое поражение не является новой концепцией в военной технике. Принцип широко используется в бронебойных снарядах танков и противобункерных бомбах, которые проникают в укрепления за счет своей массы и скорости. Однако «Орешник» выделяется тем, что сочетает кинетическую энергию с возможностями баллистической ракеты средней дальности, способной доставлять такие боевые блоки на значительные расстояния.

Разработка маневрирующих боевых блоков имеет долгую историю. В 1980-х годах в США создавались подобные системы, такие как AMaRV, которые могли изменять траекторию полета в атмосфере. Однако сложности управления и высокая стоимость сделали такие проекты нерентабельными. Российские инженеры, похоже, преодолели эти проблемы, создав систему, способную точно поражать укрепленные цели.

Применение «Орешника» стало демонстрацией не только боевых возможностей, но и технологического потенциала современной российской оборонной промышленности. Это оружие поднимает новые вопросы в сфере стратегической обороны и указывает на возможность дальнейшего развития кинетических систем поражения.