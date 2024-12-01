Переговоры о разрешении украинского конфликта могут начаться только после возвращения Дональда Трампа на пост президента США, предполагает политик и журналист Максим Шевченко. Ключевую роль в этом процессе, по его мнению, сыграет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который станет основным представителем интересов республиканцев в Европе.

Шевченко отметил, что Орбан не только близкий друг Трампа, но и, вероятно, его самый надёжный союзник в контексте ЕС. Такая связь может усилить влияние Венгрии на европейскую политику в период предстоящих переговоров, передает портал Life.ru.

Ситуация на Украине оказывает непосредственное влияние на Венгрию. По словам Шевченко, значительное количество граждан Украины венгерского происхождения было мобилизовано в рамках военных действий, зачастую против их воли. Кроме того, Венгрия, граничащая с охваченной войной страной, находится в зоне прямого риска. Эти обстоятельства делают позицию Орбана особенно важной в будущих переговорах.

Шевченко считает, что ключевым моментом станет 20 января 2025 года, когда Трамп официально вступит в должность президента США. Именно с этого времени, как предполагает журналист, могут начаться реальные шаги к урегулированию конфликта. Он полагает, что обсуждаться будет не только заморозка военных действий, но и создание новой геополитической архитектуры, способной обеспечить долгосрочную стабильность в Европе.

Этот подход может предусматривать кардинальные изменения в балансе сил и политической структуре региона, что позволит устранить источники конфликтов и снизить напряжённость. Однако пока остаётся неизвестным, какие конкретные механизмы и договорённости могут лечь в основу этих переговоров.