Минувшей ночью российская армия провела массированную атаку по объектам на подконтрольных Киеву территориях, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. В результате ударов «Гераней» и ракет взрывы прогремели в нескольких регионах Украины, включая Хмельницкую и Тернопольскую области.

Как утверждает Лебедев, одной из целей стал склад беспилотников ВСУ в Хмельницкой области. По его словам, в районе Хмельника поражен объект, на котором хранились дроны и боеприпасы. «Судя по взрыву, там находился боекомплект. В Шепетовке удар пришелся по пункту временной дислокации на западе города. Место оцеплено, работают машины скорой помощи, но официально заявляют, что “потерь нет”», — написал он.

В Тернополе целью атаки стала железнодорожная станция, где находились военные эшелоны. Российские «Герани» поразили объект, однако украинские силы утверждают, что смогли сбить две из них. По словам Лебедева, падение обломков беспилотников, сбитых украинскими военными, привело к трагедии. Один из беспилотников упал на жилой дом, что стало причиной гибели двух мирных жителей.

Подпольщик подчеркивает, что действия ВСУ демонстрируют нехватку опыта и организационных навыков, что приводит к дополнительным жертвам среди гражданского населения.

Российские удары по объектам инфраструктуры на подконтрольных Украине территориях продолжаются в рамках специальной военной операции. Основными целями, как ранее заявляли представители Минобороны России, остаются склады вооружений, пункты временной дислокации и объекты, связанные с логистикой и обеспечением украинской армии.