В городе Саров Нижегородской области следователи продолжают расследование жестокого убийства пожилой пары, тела которых были обнаружены утром 4 декабря. 78-летний мужчина был найден с множественными ножевыми ранениями, а его 77-летняя гражданская жена обезглавлена. Ужасающую картину увидел сын погибшего, приехавший проведать отца после того, как тот перестал отвечать на звонки.

По данным следствия, преступление произошло в квартире погибших. В ходе осмотра места происшествия следователи зафиксировали многочисленные следы борьбы: мебель в комнате была повреждена, а пол и стены залиты кровью.

«Отец не мог ходить, но руки у него были сильные, поэтому, видимо, он пытался сопротивляться», — рассказал сын убитого.

На следующий день полиция задержала 29-летнего соседа погибших, который, предположительно, причастен к убийству. По словам местных жителей, подозреваемый проживал неподалеку, нигде не работал и состоял на учете у психиатра. При обыске его квартиры была обнаружена одежда со следами крови.

Местные СМИ выдвигают версию, что злоумышленник мог напасть на пенсионерку в подъезде, когда она возвращалась из магазина, затем затащил ее в квартиру, где и произошло убийство. После расправы он обокрал дом и скрылся.

Горожане сообщают, что за неделю до трагедии в районе убийства был замечен подозрительный мужчина, прячущийся в тени деревьев у школы. Тогда жители выражали обеспокоенность, поскольку ранее в этом районе уже фиксировались случаи нападений.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, его допрашивают следователи. Однако мужчина отрицает свою причастность к преступлению. По закону, он может оставаться под арестом до 48 часов, после чего суд может продлить срок задержания для проведения дальнейших проверок. Если доказательств окажется недостаточно, его придется отпустить.

Инцидент вызвал сильное беспокойство у жителей закрытого города. Многие до сих пор сомневаются, что задержанный действительно является виновником преступления, и опасаются за свою безопасность.