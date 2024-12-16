Вблизи Венеции, в мелководной лагуне, появился новый остров Бакан, который стал постоянным географическим объектом. Ранее он показывался лишь в тёплые месяцы, а зимой исчезал под волнами, однако благодаря новым инженерным решениям остров больше не затапливается даже в холодное время года.

Ранее Бакан был известен как сезонное явление: летом, когда уровень воды в лагуне падал, остров появлялся на поверхности, становясь популярным местом отдыха для местных жителей, особенно из района Кастелло. Зимой же он полностью исчезал из-за высоких приливов и штормов.

Сейчас же Бакан стал постоянной частью ландшафта Венеции. Его площадь составляет около 250 метров в длину и 10 метров в ширину, и он уже покрылся растительностью. На острове растут болотные растения, тамариксы, камыш и местные виды цветов, что способствует формированию уникальной экосистемы.

Инженеры связывают устойчивость острова с работой противопаводкового барьера MOSE, который с 2020 года защищает Венецию от зимних приливов. По словам Джованни Чеккони из Университета Ка’Фоскари, барьер ускоряет движение воды в лагуне, что приводит к накоплению песка на мелководье. Это помогло Бакану укрепить почву и избежать эрозии. Чеккони поясняет:

«Песок, поступающий в лагуну, способствует стабилизации острова. С развитием растительности его поверхность становится ещё устойчивее».

Однако не все эксперты согласны с такой интерпретацией. Профессор Адреа Д’Альпос из Падуанского университета считает, что формирование Бакана началось задолго до запуска MOSE, и влияние барьера может быть переоценено.

Он также предупреждает, что такие изменения в экосистеме лагуны, как формирование новых островов, могут нарушить водовороты течений и создать проблемы для хрупкой экологии Венеции.

Независимо от причин его формирования, остров Бакан уже стал объектом интереса. Туристы и местные жители отмечают его живописные пляжи и тихую атмосферу.

В будущем, с дальнейшим развитием растительности и укреплением почвы, остров может превратиться в полноценное место для отдыха, дополнив уникальную картину Венецианской лагуны.